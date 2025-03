Adrián Marcelo -de 34 años de edad- es amigo de Ricardo Peralta y el comediante asegura que el regiomontano es un “encantador de perros”.

La entrevista de Adrián Marcelo con Crista Montes -de 55 años de edad- generó polémica en redes sociales.

Ricardo Peralta -de 36 años de edad- no ve mal las acciones de Adrián Marcelo y asegura que es un hombre encantador.

En el último video de “Pepe y Teo opina”, Ricardo Peralta habló de la entrevista que le hizo Adrián Marcelo a la mamá de Gala Montes, de 24 años de edad.

Ricardo Peralta expresó que Gala Montes seguramente no la estaba pasando bien, pues a cualquiera le imputaría que su peor enemigo se hay reunido con su mamá.

El comediante se comenzó a burlar de como Adrián Marcelo elogiaba constantemente a Crista Montes, pues sabe que todo fue una manipulación.

Ricardo Peralta asegura que Adrián Marcelo envuelve a las personas con su carisma y es un “encantador de perros”.

Por lo que no le sorprende que Crista Montes haya caído en sus palabras y le haya revelado tantas cosas de su hija.

César Doroteo -de 35 años de edad- comparó a Adrián Marcelo con una “sirena”, pues cree que nada más abre la boca y las personas lo siguen.

Adrián Marcelo y Ricardo Peralta eran del mismo cuarto y presenció las peleas que tuvo con Gala Montes.

Ricardo Peralta dice que cuando vio la entrevista de Adrián Marcelo y Crista Montes, no podía recordar muchos de los episodios que narró su amigo.

Al parecer, el conductor prefirió olvidar las peleas que tuvo dentro de La Casa de los Famosos México.

Por otro lado, Ricardo Peralta está seguro que Gala Montes y su hermana cortarán por completo el lazo familiar con su madre, pues él lo haría.

“Lo entiendo, yo me acuerdo que en la casa yo le dije a esta chica: ‘cuando creces tus prioridades cambian y empiezas a soltar’ (…) cuando yo le decía eso, me decía: ‘no lo sé, no lo sé‘”

Ricardo Peralta