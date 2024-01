El actor Adrián Di Monte -de 33 años de edad- lo confiesa: Ya no era feliz al lado de Sandra Itzel -de 30 años de edad- de quien se separó en 2023 tras 10 años de relación.

A través de Venga La Alegría, Adrián Di Monte habla de su fallida relación y asegura que se quedó al lado de Sandra Itzel porque no tuvo el valor de aceptar que ya no funcionaban juntos.

Así como revela hubo toxicidad e incluso infidelidad porque ninguno se atrevió a dar el primer paso para iniciar una vida donde el otro ya no figuraba.

Luego de que Sandra Itzel acusara a Adrián Di Monte de haberla violentado a lo largo de su relación así como de minimizarla por ser mujer, el actor rompe el silencio sobre su separación.

Adrián Di Monte asegura que el rompimiento fue porque su amor por Sandra Itzel se acabó; sin embargo, en algún momento se aferró a continuar con la relación y esta se volvió tóxica.

“En algún momento se convirtió en lo que dices, una relación codependiente o tóxica, de quiero estar a tú lado, no importa, aunque ya no somos compatibles, o sea, había un estira y encoge, falta de decisión de mi parte, falta de omelette, de poder poner las cosas y decir tajantemente ‘no te quiero lastimar, pero ya entendamos que no somos y te dejo ir para yo vivir mi vida’”

Adrián Di Monte