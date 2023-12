“Estás loca, vete a la verga”, fue la breve introducción con la que Sandra Itzel contó la historia de maltrato que vivió con Adrián Di Monte, quien se cree concursa en Quién es la Máscara 2023.

El éxito de Quién es la Máscara 2023 está a punto de empañarse por un actor que estaría detrás de uno de los personajes finalistas; Adrián Di Monte.

Aunque aún no se sabe si efectivamente Adrián Di Monte -de 33 años de edad- es José Ramounstruo, al actor ya lo comienza a perseguir el maltrato al que sometió a Sandra Itzel, su exesposa.

Desde hace un tiempo atrás, las declaraciones de Sandra Itzel y Adrián Di Monte se convirtieron en polémicas luego de su divorcio, pero había más detalles de los que éramos ajenos.

Por la violencia que Adrián Di Monte ejerció por diez años sobre Sandra Itzel -de 29 años de edad-, ahora es Quién es la Máscara 2023 a quien se podría perjudicar.

En una plática que Sandra Itzel tuvo para el podcast de ‘Un Tal Fredo’ narró la violencia verbal y psicológica que vivió en su matrimonio y noviazgo con Adrián Di Monte.

Con un “estás loca, vete a la verga” fue como Sandra Itzel comenzó a narrar lo que serían los peores años junto a quien se cree es concursante de Quién es la Máscara 2023.

Todo comenzó con arranques de celos cuando ella estaba trabajando en Colombia, una pésima pedida de matrimonio que ella normalizó y luego se dio cuenta desde ahí comenzaron las red flags.

“Se aprovechó de que no podías salir de Estados Unidos, de que estabas sola, de que no tenías dinero”.

Sandra Itzel explicó que fue por un mensaje de WhatsApp que él le dijo “quiero divorciarme”, argumentando que “estoy loca, quiero fiscalizarlo”.

Sin embargo, la cantante contó que el peor problema no fue la infidelidad que le descubrió, sino “lo feo que hablaba de mí con la gente en general”.

Por otra parte, explicó que Adrián Di Monte que dedicaba a acosar mujeres en redes sociales, “un acoso que yo decía ¿qué clase de ser es este?”.

Sandra Itzel asegura tener audios, videos y mensajes guardados desde que la violencia inició y mismos que está dispuesta a usar para defenderse.

Pese a que Adrián Di Monte le aseguró que él metió los papeles de divorcio, fue un formato que sacó de internet, además de datos personales que uso sobre ella para perjudicarla.

Sandra Itzel contó la violencia que Adrián Di Monte ejerció demasiada violencia sobre ella, y que en el reality show Inseparables fue mostró una parte de lo que era su realidad.

La cantante contó que Adrián Di Monte mostró mucha de su violencia en Inseparables, explicando que “si así se portaba en televisión”, se imaginaran “cómo era en privado”.

Sandra Itzel explicó que el posible concursante de Quién es la Máscara 2023, le gritaba e insultaba sin importarle las cámaras.

Incluso, explicó que la gente después le dijo “lo veíamos”, sin embargo, evitaron decirle a Sandra Itzel por lo cegada que estaba.

“Yo veo hoy el programa y había un reto donde yo tenía que dar las órdenes y no me dejó, me dijo que me callara y que yo siguiera sus órdenes, claramente lo perdimos”.

Sandra Itzel, actriz.