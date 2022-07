El actor y conductor cubano Adrián Di Monte, pareja de la actriz Sandra Itzel, confesó que le gusta que le hagan “beso negro”.

Fue en una entrevista con el reportero Edén Dorantes, donde Adrián Di Monte de 31 años hizo la pícara confesión.

El periodista cuestionó al actor sobre una entrevista que ofreció con Silvia Olmedo hace algunos años, en la que se habló sobre el beso negro, por lo que le preguntó directamente si se lo han hecho, y si lo disfruta.

“Sí me han hecho el black kiss, el beso negro; pues es padre, se siente bien, carnal”, dijo Adrian Di Monte entre carcajadas.

Posteriormente, bromearon con la posibilidad de conocer el color de sus genitales y el actor sañaló que le es imposible saberlo.

Adrián Di Monte, Sandra Itzel (Facebook/@adriandimonte)

“Eso no sé porque no me lo he visto, habrá que preguntarle a Sandy”, contó el actor.

“Soy un asqueroso”, agregó Adrián Di Monte apenado.

Asimismo, aseguró que él sí vendería su ropa interior usada, a través de sus redes sociales.

“O sea, si me dan dinero por un bóxer cagado con línea de canela, ¿o sea con eso se puede ganar lana?”, dijo sorprendido.

“Chicos, si quieren comprar mis bóxers cagados, adelante”, agregó para concluir.

¿Qué es un beso negro?

El beso negro, es una estimulación de carácter sexual, a la que también se le puede llamar ‘anilingus’.

El beso negro, consiste en estimular a tu pareja con la lengua , en la zona del ano.

Este no solo consta en lamer únicamente el borde de esta área; puede incluir penetración con la lengua o la estimulación de los glúteos.

Cabe señalar que el ano tiene muchas terminaciones nerviosas, por lo que resulta ser muy placentera esta zona, en caso de que se le estimule correctamente.

En 2008 se hizo un estudio a un grupo de hombres, en el que se comprobó que es una técnica que muchos exploran dentro de su sexualidad habitual.

El 24% de los hombres confesaron que practican el beso negro a sus parejas con regularidad y el 15% lo recibe.