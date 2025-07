¿Adrián Di Monte se casó antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2025? Confirma que contrajo matrimonio con Nuja Amar en Miami, Estados Unidos.

En medio de la polémica, Adrián Di Monte -de 34 años de edad- esquiva los cuestionamientos sobre su participación en La Casa de los Famosos México 2025 al dar la primicia de que se casó con Nuja Amar.

Tras su divorcio de Sandra Itzel -de 31 años de edad-, Adrián Di Monte presumió que es un hombre casado y ahora desea empezar una nueva vida a lado de Nuja Amar.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Adrián Di Monte prefirió dar una primicia antes de responder los cuestionamientos sobre su participación en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que al ver que los reporteros le cuestionaban sobre si entraría a La Casa de los Famosos México 2025, Adrián Di Monte confesó que se había casado con Nuja Amar.

Adrián Di Monte relató que se casó por el civil con Nuja Amar en una ceremonia intima que se llevó a cabo en Miami, Estados Unidos.

En su conversación, Adrián Di Monte confesó que muy pronto se casarán por la iglesia, aunque no reveló más detalles.

Al ser cuestionado sobre un bebé, Adrián Di Monte señaló que si se encuentran haciendo la tarea.

“Ahí va, estamos haciendo la tarea, pero luego no es tan fácil”

Por su parte, Nuja Amar se dijo contenta con su boda, sobre todo porque fue muy de ellos.

Adrián Di Monte dejó en claro que no hubo ningún tipo de contrato, pues hay mucho amor con Nuja Amar y no tienen dudas.

Nuja Amar señaló que confía plenamente en Adrián Di Monte.

Por su parte, Adrián Di Monte señaló que tiene tanta confianza en Nuja Mar que tiene todo, sus contraseñas, las cuentas bancarias, accede a su celular porque no tiene nada que esconder.

En el video compartido por Edén Dorantes, Adrián Di Monte aseguró que no le han confirmado si entrará a La Casa de los Famosos México 2025.

“La verdad es que no me han dicho nada todavía, regresamos los dos de Miami, estábamos viendo a mis abuelitos, mamá, hermana, mi papá, mucho bloqueador solar, mucho sol”

Adrián Di Monte señaló que a su regreso de los Estados Unidos les dieron la noticia de muchas cosas, tanto laborales como personales.

Aunque ya ha participado en otros realities, Adrián Di Monte confesó que le tiene mucho respeto a La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que considera que sería una graduación para cualquier persona que le gusten los realities.

“No, me llamaron de otra cosa (…) Es un reto muy complicado, es un proyecto al cual le tengo mucho respeto, porque como ya saben me he sometido a varios proyectos así y ninguno como este, yo creo que este es la graduación de cualquier persona, artista que quiera entrar algo así”

Adrián Di Monte