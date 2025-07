A Olivia Collins le emociona ser parte de La Casa de los Famosos México 2025, reality show que arrancará transmisiones el próximo 27 de julio.

Por lo que ya está haciendo maletas y está pensando en la estrategia que usará en este juego psicológico, como Olivia Collins define a La Casa de los Famosos México 2025.

Pero..¿teme convertirse en la villana de esta tercera temporada? La polémica actriz, de 67 años de edad, lo revela.

En un encuentro con la prensa, Olivia Collins reveló haber visto recientemente la segunda temporada para entender y sobrevivir en La Casa de los Famosos México 2025.

Debido a que pretende crear una familia mas que un equipo, Olivia Collins intentará ser tolerante, empática, divertida, prudente y no la villana de La Casa de los Famosos México 2025.

Pese a que algunas polémicas la han llevado a acaparar titulares, la actriz asegura que no fabricará un personaje para este reality show ya que su forma de ser es tal y como se muestra en pantalla.

"No me asusta nada. Yo me he comportado así toda mi vida, desde que tengo uso de razón soy así, entonces lo que tengo ahora de mi público, que me quiere, la gente me conoce ,voy hacer igual, es como he sido hasta ahora y no voy a cambiar ahora en un reality porque no voy a montarme personajes. Las villanas me salen muy bien, pero en mi vida diaria yo no puedo actuar"

Olivia Collins