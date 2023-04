¿Adela Noriega se iba a casar con Fernando Carrillo? Es a la única que le dio anillo de compromiso, pero esto pasó y por eso no llegaron al altar.

Fernando Carrillo -de 57 años de edad- se convirtió en uno de los galanes de telenovelas más cotizados en la década de los noventa.

Sin embargo su vida amorosa no ha sido un cuento de hadas y es que Fernando Carrillo ha tenido varias decepciones, incluso con una actriz con la que mostró una gran química en la pantalla.

Se trata nada más y nada menos que Adela Noriega -de 53 años de edad-, a quien Fernando Carrillo le dio anillo de compromiso, pero por esta razón no llegaron al altar.

Adela Noriega alcanzó gran popularidad gracias a que protagonizó varias telenovelas, sin embargo siempre mantuvo su vida privada lejos de los reflectores.

Pero quien reveló detalles de la vida amorosa de Adela Noriega -quien desde el 2008 se encuentra retirada de las pantallas- fue Fernando Carrillo quien reveló que le entregó un anillo de compromiso.

Adela Noriega y Fernando Carrillo protagonizaron la telenovela ‘María Isabel’ en 1997 y desde el primer momento mostraron que tenían una gran química en pantalla.

Ambos se convirtieron en grandes amigos y se mostraban muy cercanos. Incluso varios televidentes deseaban que su relación fuera más allá de las pantallas ya que formaban una gran pareja.

Después de varios años de haber trabajado junto a Adela Noriega, Fernando Carrillo reveló que se enamoró de Adela Noriega e incluso llegó a proponerle matrimonio.

En entrevista con TVyNovelas, Fernando Carrillo confesó que cuando conoció a Adela Noriega se enamoró de ella, por lo que pensó que era la mujer indicada para formar una familia.

Fernando Carrillo recordó que fue en un restaurante en donde le propuso matrimonio a Adela Noriega.

Sin embargo Adela Noriega rechazó la propuesta de Fernando Carrillo y por eso no llegaron al altar, pese a que tenían gran química.

“Como una dama que es, además de hermosa por dentro y por fuera, me dijo ‘no’. Me lo devolvió y a mi me regresaron el dinero. Pero fue una linda experiencia que me traslada a uno de los mejores momentos de mi vida”

Fernando Carrillo