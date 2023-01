Ni Ernesto Laguardia de 63 años de edad, sabe qué fue de la vida de Adela Noriega, pero como todos los mexicanos desea que vuelva a la televisión.

Los mexicanos piden a gritos que Adela Noriega de 53 años de edad, regrese a la televisión, pues su actuación fue de las más aplaudidas en los melodramas.

Y mientras se sigue buscando a Adela Noriega hasta por debajo de las piedras, Ernesto Laguardia también la recuerda por su belleza y su profesionalismo.

Adela Noriega ni sus luces, pero Ernesto Laguardia también quiere que vuelva

Adela Noriega, la actriz mexicana, desapareció luego de la novela que hizo con Ernesto Laguardia, y hasta la fecha no se ha conocido más de ella.

Por ello, muchos mexicanos piden su regreso a la televisión y aunque sí es por su actuación muy recordada, el que haya desaparecido de la nada desata muchas dudas.

Pero no solo es cosa de los televidentes, pues su propio excompañero de trabajo, Ernesto Laguardia, confirmó que se extraña a Adela Noriega en televisión.

Ernesto Laguardia, conductor. (Antonio Cruz / Cuartoscuro)

En una entrevista mostrada por Edén Dorantes, el conductor y actor confirmó que Adela Noriega es muy solicitada, además de bella.

“Ojalá que regrese, el público la quiere, le encantaría verla nuevamente, aparte de talentosa bellísima”. Ernesto Laguardia, conductor.

Asimismo, aseguró que luego de que terminaron su última novela juntos no ha vuelto a saber nada de la actriz, “no he hablado con ella, ni la he visto últimamente”.

¿Qué novela protagonizaron juntos Adela Noriega y Ernesto Laguardia?

Adela Noriega es recordada hasta por Ernesto Laguardia y es que fue luego de su novela juntos que no se volvieron a ver y que a la actriz se la tragó la tierra.

Aunque su excompañero de trabajo no dijo en qué año fue que la vio por última vez, sí dijo que fue después de su “última novela juntos”.

Si no lo recuerdas, Ernesto Laguardia y Adela Noriega trabajaron juntos por última vez en Amor Real, la novela lanzada en 2003 por Televisa.

Sin embargo, esta no fue la última novela de Adela Noriega, pues cinco años después hizo Fuego En La Sangre junto a Eduardo Yáñez de 62 años de edad.

Por lo que Ernesto Laguardia comentó sobre Adela Noriega, no fue el compañero de trabajo más cercano que la actriz tuvo.