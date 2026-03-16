Carlos Trejo, el cazafantantas, prometió venganza contra Alfredo Adame durante Ring Royale en la Arena Monreterrey y aseguró que “lo voy a desmadrar”.

“Pasaron 20 años pa poderlo agarrar… tengo mi objetivo clarísimo, es directo… voy a recordar todo lo que insultó a mi familia… y lo voy a desmadrar al hijo de su puta madre” Carlos Trejo.

Durante la alfombra roja de Ring Royale, previo a la pelea, Carlos Trejo dijo que han pasado más de 20 años para que el encuentro pudiera darse.

No obstante, Alfredo Adame ha celebrado en otros momentos que por fin puedan pelear pues aseguró que en 22 años lo ha retado en cinco ocasiones, sin que se concretara la pelea.

Carlos Trejo promete cobrarse todas las burlas de Alfredo Adame en Ring Royale

Carlos Trejo dijo sentir “cero nervios” y dijo que para enfrentar a Alfredo Adame va a recordar la muerte de sus familiares y las burlas de Alfredo Adame a sus hermanos.

En diversas ocasiones Alfredo Adame se ha burlado de Carlos Trejo y visceversa.

Una de las más recientes fue cuando Alfredo Adame se burló de que Carlos Trejo fue discriminado en un hotel de lujo en Monterrey, nuevo León por su vestimenta y lo llamó apestoso, andrajoso e indigente.

Adame dijo que luego de tanto tiempo incluso lo haría sin cobrar un peso.

Poncho de Nigris celebra pelea Adame vs Carlos Trejo tras 22 años

Poncho de Nigris, CEO de Ring Royale, celebró que tras 22 años calentándose, por fin se vayan a enfrentar Carlos Trejo y Alfredo Adame.