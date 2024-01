Adal Ramones -de 62 años de edad- encara a las críticas por considerar al hombre un accesorio para la mujer y llama a sus haters “gente muy estúpida”.

Adal Ramones se defendió de críticas negativas después de compartir su reflexión sobre la relación de pareja cuando se convierten en padres.

Aunque su mensaje tenía la intención de ser positivo, las palabras que eligió no fueron bien recibidas por los internautas.

Adal Ramones compartió una publicación en donde aseguró que el “mejor accesorio de una mujer es un hombre que sea vea bien”.

Dichas palabras generaron polémica, por lo que fue tachado de ser un hombre superficial y pretencioso al compararse con otros hombres más jóvenes que él.

Adal Ramones cuestionó la noción de que los accesorios femeninos, como zapatos, bolsas de diseñador o joyas, son los elementos que mejor complementan a una mujer.

Fue ahí donde discrepó y escribió: “Yo creo firmemente que la mujer quiere estar con un hombre que se vea bien…”.

Estas palabras, aunque fue con una intención de promover el autocuidado, provocaron una serie de reacciones en redes sociales.

Ante las críticas, es que Adal Ramones aprovechó su reciente encuentro con la prensa para dar réplica a sus detractores y dijo:

“Por amor de Dios, ocúpense de sus vidas, yo lo que decía es que la mujer dice ‘qué bien me vi con este vestido, qué bien me veo con esta bolsa, qué bien me veo con esos zapatos’, pero no nos engañemos, la mujer dice ‘me veo mejor con un hombre que se ve bien, con un hombre que se cuida’”.

Adal Ramones