Poncho de Nigris aparece en las redes sociales con golpes en la cara y culpa a su mamá, Adal Ramones y hasta a Alfredo Adame.

El nombre de Poncho de Nigris -de 47 años de edad- se convirtió en tendencia luego que en sus publicaciones apareció golpeado y reveló quienes fueron los culpables de que estuviera así.

En los últimos meses, Poncho de Nigris ha tenido problemas con algunas celebridades por lo que tiene claro que ellos podrían hacerle algo.

Es por ello por lo que cuando Poncho de Nigris apareció con el rostro golpeado, no dudo en recordar a todas las personas con las que no ha tenido una buena relación.

Poncho de Nigris amenazó que las cosas no iban a quedar así y embarró a su mamá Leticia Guajardo, Adal Ramones -de 62 años de edad- y hasta a Alfredo Adame de lo que había pasado.

Poncho De Nigris aparece golpeado y amenaza con demandar a los culpables

Poncho de Nigris se ha convertido en una de los influencers más polémicos y es que a lo largo de su trayectoria ha tenido diferentes peleas con personas del medio del espectáculo.

Sin embargo, Poncho de Nigris preocupó a sus seguidores luego de que a través de sus redes sociales apareció todo golpeado.

En su publicación Poncho de Nigris mostró que tenía varias heridas en el rostro, incluso insinúo que había recibido una golpiza y por eso tenía esas lesiones en el rostro.

Poncho de Nigris señaló a los responsables de que estuviera así y mencionó a su mamá Leticia Guajardo, Adal Ramones y Alfredo Adame, de 65 años de edad.

En su cuenta de Instagram, Poncho de Nigris compartió una fotografía en la que muestra su rostro y se puede apreciar algunos golpes en la zona de los ojos, los pómulos.

Además mostró que tenía heridas en la zona del párpado y en el pómulo, situación que alarmó a todos sus seguidores.

En la descripción de su publicación, Poncho de Nigris señaló a los culpables de que terminara todo golpeado.

“Me encontré a Adal Ramones, a mi mamá, a Adrián Marcelo y Alfredo Adame y se me vinieron todos juntos” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris culpó a las personas con las que ha tenido diferencias en los últimos meses, incluyendo a su mamá Leticia Guajardo con la que se encuentra alejado.

A través de sus Instagram Stories, Poncho de Nigirs refirió que se había encontrado a su mamá y a Adal Ramones y le habían dado una golpiza.

Tras señalar que eso no se valía, Poncho de Nigirs amenazó con proceder legalmente.

“¿Cómo andan? Nomás para que vean, esto no se va a quedar así, me encontré a mi mamá, Adal Ramones, me dieron una putiza juntos, no se vale, los voy a demandar a los dos” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris comparte video golpeado. pic.twitter.com/GQzo4e4v8U — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) January 12, 2024

A través de su cuenta de X, Poncho de Nigris se mostró agradecido que no le hubieran tocado la nariz.

“Lo bueno fue que la nariz no la tocaron, de eso Vivo. Gracias a los que están al pendiente” Poncho de Nigris

Lo bueno fue que la nariz no le la tocaron, de eso Vivo. Gracias a los que están al pendiente. pic.twitter.com/E0aMm2gAOi — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) January 12, 2024

Adal Ramones le contesta a Poncho de Nigris y exhibe la verdad de los golpes en su rostro

Pese a que supuestamente se encontraban enemistados, Adal Ramones no dudo en responderle a Poncho de Nigris luego de ser señalado como uno de los responsables de los golpes en su rostro.

Primero Adal Ramones entró en el juego al señalar que él solo le había pegado poco.

“Yo te tiré leve… la neta MUUUUY LEVE” Adal Ramones

Sin embargo en otra publicación Adal Ramones destacó: “quiero pensar que es maquillaje para alguna serie o algo así”.

“No te hagas tú me pegaste y me dejaste tirado y me escupiste jajajajajaja saludos te voy a demandar por esto”, le respondió Poncho de Nigris.

De esta manera, Adal Ramones exhibió que los golpes de Poncho de Nigris en el rostro no eran reales.

Y es que horas antes, Poncho de Nigris compartió que se encontraba trabajando y que lo estaban caracterizando para sus grabaciones.

Situación que quedó confirmada cuando Poncho de Nigris compartió un video en el que aparece arriba de un ring de boxeo, grabando un promocional.

Con este video se dejó claro que todo se trató de la producción para una grabación y que en realidad Poncho de Nigris no tenía golpes en el rostro.