Adal Ramones no quiso dejar una selfie sin un texto de reflexión para las mujeres y compartió que el mejor accesorio para ellas es un hombre que se vea bien...como él.

A través de un post en sus redes sociales y de un largo texto reflexivo, Adal Ramones -de 62 años de edad- quiso hablar sobre la importancia del aspecto físico.

Pues según su experiencia y recomendación, un hombre que se vea bien es lo que le gusta a las mujeres, además aprovechó para recordar que tiene 62 años, aunque ni le crean.

Adal Ramones (Adal Ramones Instagram @adalramones)

La esposa de Adal Ramones lo agarraría de accesorio por verse bien y no por los regalitos

En los últimos meses, Adal Ramones ha dado mucho de qué hablar y no por su ‘pelea’ con Poncho de Nigris -de 47 años de edad-, sino porque se convirtió en papá a los 62 años de edad.

Y es que lo más impactante de Adal Ramones y que no tiene que ver con su actuación ni sus programas nuevos, es su físico.

Situación que respalda con la experiencia que tiene con las mujeres, asegurando que tiene la clave del accesorio que más les gusta.

En un post en sus redes sociales, Adal Ramones negó que sean “bolsas, joyas o zapatos”, los accesorio que les gusten a las mujeres, sino un “hombre que se vea bien”.

“Dicen que el mejor accesorio de una mujer, son unos hermosos zapatos o una bolsa de diseñador, otros opinan que las joyas… Yo creo firmemente que la mujer quiere estar con un hombre que se vea bien…”. Adal Ramones, conductor.

Incluso hasta apuntó que cómo podía ser posible que los hombres se preocuparan más por la apariencia de su carro y no por la de ellos.

Pero ¿Será que la esposa de Adal Ramones no está con él por los regalos de lujo?

Aunque no se niega que exista el amor, Adal Ramones subrayó su apariencia a los 62 años, situación que ha conseguido con preocuparse para verse bien, pensando en lo que le gusta a su esposa.

“Cuida de tu apariencia, no te descuides e intenta todo para que ella se sienta feliz de verte bien (...) Aquí su servidor con 62 años y sintiéndome mejor que nunca”. Adal Ramones, conductor.

Incluso, Adal Ramones reconoció que no se cree guapo y sabe que no es un ‘Chayanne’, “pero me defiendo”.

Adal Ramones comparte que el mejor accesorio de una mujer es un hombre que se vea bien. (adalramonesoficial)

Ante la superficialidad que Adal Ramones compartió, su esposa Karla de la Mora de 36 años de edad, le dejó ver que también es bello por dentro.

“Eres… el más HERMOSO!!!! Y lo mejor es que por dentro aún más!!! Te amooooo”. Karla de la Mora, esposa de Adal Ramones.

Esposa de Adal Ramones le responde a su post superficial. (Instagram)

Adal Ramones le apuesta al físico como el “mejor accesorio” para una mujer y solo se burlan de él

Adal Ramones compartió su opinión sobre el gusto de las mujeres por los hombres “que se vean bien” y que usan como un accesorio, pero solo desató burlas por su reflexión.

En el post que compartió en Facebook, el momento reflexivo no le salió del todo bien, pues el conductor recibió burlas y ejemplos de que el físico no lo es todo.

Si sentiste que el post de Adal Ramones fue muy superficial, no fuiste el único, pues más de un usuario le dejó ver que el respeto y hasta la fidelidad es lo primordial.

Sobre todo estos dos temas por encima de que un hombre, como Adal Ramones dice, se preocupe por “pintarse las canas” o “parecer un chiquillo”.

“Lo mejor que puede hacer un hombre es ser fiel y tratar a su familia con respeto. Aceptar los cambios físicos y no tratar de parecer un chiquillo”. “Un hombre es maduro, trabajador y su responsabilidad es su familia, la mujer estará feliz, aunque las canas ni te pintes”. Usuario de Facebook.