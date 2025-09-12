Eduardo Serrano, galán de telenovelas en la época de oro, murió a los 82 años de edad el 11 de septiembre.

Eduardo Serrano, perdió la batalla contra el cáncer, enfermedad con la que luchaba desde julio.

De acuerdo con medios locales, el actor venezolano murió de cáncer de pulmón, pero ¿quién era él?

¿Quién fue Eduardo Serrano?

Eduardo Serrano fue un actor de televisión, cine y teatro. También fungió como locutor. Su carrera artística abarcó casi siete décadas.

Eduardo Serrano (@serranoeduardo / Instagram)

¿Qué edad tenía Eduardo Serrano?

Eduardo Serrano nació en Caracas, Venezuela el 30 de noviembre de 1942, tenía 82 años cuando murió el pasado 11 de septiembre de 2025.

¿Quién es la esposa de Eduardo Serrano?

Eduardo Serrano se casó cuatro veces. Sus esposas fueron:

Carmen Julia Álvarez, de1968 a 1975

Mirtha Magaly Pérez, de 1975 a 1992, y de 2020 a 2025

Jaidy Yarely Velázquez, de 1995 a 1997

¿Qué signo zodiacal era Eduardo Serrano?

Eduardo Serrano pertenecía al signo zodiacal de sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Eduardo Serrano?

Eduardo Serrano deja tres hijos:

Magaly Andreína, de 46 años, fruto de su relación con Mirtha Magaly Pérez.

Miguel Eduardo, de 28 años y Leonardo Andrés, de 24 años, fruto de su relación con Jaidy Yarely Velázquez.

¿Qué estudió Eduardo Serrano?

Eduardo Serrano abandonó sus estudios para adentrarse al mundo de la actuación.

Eduardo Serrano (@serranoeduardo / Instagram)

¿En qué trabajó Eduardo Serrano?

Eduardo Serrano inició su carrera a los 14 años. Su debut fue en teatro a la par que trabajaba en la Universidad Central de Venezuela como recepcionista.

En 1960 trabajó en cine como actor de doblaje aunque no tuvo el éxito que esperaba.

A sus 23 años ingresó a la televisión, donde participó en telenovelas que lo condujeron al mundo de la fama.

Su trabajo quedó plasmado en melodramas como:

La criada malcriada

La tirana

Las Amazonas

El sol sale para todos

Muñeca de trapo

La mujer perfecta

El cuerpo del deseo

La suerte de Loli

Tómame o déjame

La fan

Decisiones: Unos ganan, otros pierden

La inolvidable

Demente criminal

Los secretos de Lucía, entre muchas otras.

Este 2025 cumpliría 70 años de trayectoria artística.

Eduardo Serrano muere de cáncer

La televisión latinoamericana está de luto, Eduardo Serrano murió en Georgia, Estados Unidos.

Eduardo Serrano perdió la lucha contra el cáncer de pulmón, enfermedad que le diagnosticaron en julio de 2025.

Fue su hija Magaly Andreína quien anunció la muerte de Eduardo Serrano vía Instagram, plataforma donde despidió a quien fue el mejor hermano, hijo, amigo, y padre.

“Te voy a extrañar... Dios solo sabe cuánto!!! Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros. Te amo mi rey, nos vemos cuando sea, para siempre, en un rato” Magaly Andreína a Eduardo Serrano

La muerte ocurre a un mes de que Magaly Andreína, mediante redes sociales, diera a conocer que su padre luchaba contra un agresivo cáncer.

En agosto, la hija del actor pidió ayuda a sus seguidores para juntar dinero que lo ayudarán a cubrir sus gastos médicos y sus quimioterapias.

Así como informó que el actor tenía un tumor separado en la vegija, por lo que tuvo que someterse a varias cirugías y a una nefrostomía.

El 3 de septiembre, el actor fue dado de alto y regresó a su casa donde llevaría los cuidados necesarios. Días después murió.