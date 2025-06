A casi dos meses de la muerte de Memo del Bosque, evento que tuvo lugar el 7 de abril, Mónica Noguera revela si pudo despedirse de su ex pareja.

En un breve encuentro con la prensa, Mónica Noguera no pudo ocultar la tristeza que le generó la muerte de Memo del Bosque.

A Mónica Noguera aún le cuesta respirar cuando habla de Memo del Bosque

No ha pasado mucho tiempo desde la muerte de Memo del Bosque, por lo que a Mónica Noguera no le sorprende que la prensa aún le pregunte por su ex pareja.

Sobre todo ahora que se rumora que Mónica Noguera -de 54 años de edad- estaba distanciada de Memo del Bosque, razón por la que no pudo despedirse de él.

Guillermo del Bosque (@memodelbosquetv / Instagram)

Supuesto que hoy la conductora echa por tierra, aunque con gran tristeza.

Mónica Noguera y el productor televisivo hablaron por teléfono un mes antes de que él muriera , por lo que sí se despidieron.

“Uy, qué les digo, híjole, es bien difícil para mí hablar de esto, pero sí, efectivamente hablamos. Probablemente fue un mes antes de que lamentablemente falleciera. Él estaba en Houston, yo probablemente en Israel, nos dijimos cosas muy lindas, si nos despedimos” Mónica Noguera

¿Mónica Noguera reprueba lo dicho por Bárbara de Regil sobre Memo del Bosque?

Tras revelar que sí pudo despedirse de Memo del Bosque, Mónica Noguera huyó cuando le preguntaron su sentir sobre lo dicho por Bárbara de Regil.

En Secretos de parejas, Bárbara de Regil -de 37 años de edad- acusó a Memo del Bosque de haber intentado besarla en una reunión que tuvieron en el pasado.

Declaración que se realizó meses antes de que muriera el productor, pero que salió a la luz después de este evento.

Por lo que Vica Andrade -de 52 años de edad- contrató los servicios del famoso abogado Guillermo Pous para parar los dimes y diretes alrededor del productor.

Al respecto, su representante legal envió un comunicado para desmentir a Bárbara de Regil, asegurando que se trata de una calumnia.

Así como condenó que la actriz hiciera la revelación ahora que el productor no está para defenderse, hecho que tachó de ruin.

Mónica Noguera vio muy oportunas las acciones de Vica Andrade, por lo que esta acción fue interpretada como una muestra de apoyo a Memo del Bosque.