A Lucero -de 56 años de edad- también le fueron infiel. Exhiben que Michel Kuri hablaba con dos mujeres más, pero su descaro habría ido más allá.

Una conductora desató la polémica al revelar que tuvo una relación con Michel Kuri -de 65 años de edad- mientras que salía con Lucero.

Destapan que Michel Kuri le fue infiel a Lucero con dos más

El nombre de Lucero se viralizó en redes sociales luego de que se reveló que Michel Kuri le habría sido infiel al inicio de su relación.

Fue la conductora de televisión, Maggie Jiménez, quien en una conversación narró cómo se enteró que Michel Kuri salía con Lucero y con ella al mismo tiempo.

Michel Kuri y su exnovia Lucero. (@michel_kuri_s / Instagram)

De acuerdo con la conductora de Despierta América, descubrió mensajes comprometedores de Michel Kuri con Lucero.

Por lo que ella decidió terminar su relación con el empresario.

“Cuando yo empiezo a salir con él, yo me entero que estaba saliendo también con alguien más y ese alguien más, era esta persona (Lucero) y me entero porque lo vi en un, ¿se acuerdan cuando eran los Blackberry? ahí vi los recaditos” Maggie Jiménez

Pero, Maggie Jiménez destacó que no solo era Lucero, sino que también había otra mujer más.

“Yo tenía el celular cerca y lo vi y ahí fue cuando me di cuenta de que no era nada más yo, sino que también era Lucero y era otra chava más a la que le estaba hablando” Maggie Jiménez

El descaro de Michel Kuri iba más allá, según dijo, pues los mensajes que les enviaba eran los mismos.

Y es que eran tres mujeres con las que se comunicaba Michel Kuri al mismo tiempo.

“Y al final me enteré que no solo a mí me llamaba ‘Flaca hermosa’ si no que éramos tres; yo no sabía que el buen muchacho era un mujeriego y que nos hablaba a las tres”. Maggie Jiménez

Maggie Jiménez revela que Lucero si se enteró de su relación con Michel Kuri

Maggie Jiménez relató que había sido pareja de Michel Kuri cuando eran adolescentes , pero decidieron terminar su relación.

“Yo fui novia de Michel cuando (yo) tenía ¿qué? 21, 22 (años)” Maggie Jiménez

Años más tarde, cuando ambos se encontraban divorciados, decidieron retomar el contacto.

Fue en ese momento cuando descubrió que Michel Kuri no solo estaba saliendo con ella, sino que también con Lucero y otra mujer más.

“Pasan los años él hace su vida, yo hago la mía, nos volvemos a encontrar. El ya divorciado y yo separada. Resulta que cuando comenzamos a salir yo me entero de que él está saliendo al mismo tiempo con alguien más”. Maggie Jiménez

Maggie Jiménez relató que no tenía la intención de seguir con alguien a quien le gustaba estar con muchas personas a la vez.

“Al final dije: ‘no, qué hago yo con una persona que le gusta estar con muchas personas a la vez? (…) y entonces ahí sí yo le dije: ’sabes qué, que te vaya muy bien’” Maggie Jiménez

Sin embargo, Lucero decidió continuar con su relación con Michel Kuri.

“No tengo el gusto de conocer a Lucero, si hubiera sido su amiga le hubiera dicho lo que estaba pasando”. Maggie Jiménez

Maggie Jiménez relató que ya no volvió a tener comunicación con Michel Kuri y tiempo después Lucero confirmó su relación.

En medio de la polémica, Maggie Jiménez relató que Lucero sí se terminó enterando de su relación con Michel Kuri.

“Le preguntó a mi amiga, ‘¿oye, tu conoces a Maggie Jiménez?’ y mi amiga: ‘claro’ y ella: ‘¿oye y es guapa?’, y mi amiga habló maravillas. Entonces ahí ella dijo: ‘si no me pongo las pilas, se me va viva la paloma’ y se puso las pilas”, Maggie Jiménez

Lucero y Michel Kuri. (@michel_kuri_s)

Cabe recordar que relación entre Lucero y Michel Kuri comenzó en 2012, después de la separación de la cantante y Manuel Mijares.

Mantuvieron una romance por más de una década; sin embargo, ellos siempre defendieron su independencia y no se casaron ni vivieron juntos.

En varias entrevistas, Lucero relató que tanto ella como Michel Kuri estaban muy comprometidos con su relación, por lo que no necesitaban cambiarla.

Lucero y Michel Kuri anunciaron una pausa en su relación en julio del 2023.