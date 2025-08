Lucero -de 55 años de edad- revela si quiere que Manuel Mijares esté en uno de los días más importantes de su carrera.

Han pasado 14 años de la separación de Lucero y Manuel Mijares -de 67 años de edad- pero siguen manteniendo una buena relación.

Lucero Mijares revela si Manuel Mijares estará en la develación de su estrella en el Paseo de la Fama

La carrera de Lucero será reconocida con la develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, pero no quiere que Manuel Mijares esté presente.

Durante una conferencia de prensa, Lucero fue cuestionada sobre si ya invitó a Manuel Mijares a su próximo evento.

Lucero y Manuel Mijares (Agencia México )

Lucero fue contundente al decir: “No me echen a perder el momento. No, no es cierto”.

Aunque Lucero bromeó con que no quiere a Manuel Mijares en la develación de su estrella, pues se trata de celebrar y no de pasarla mal.

“Se trata de celebrar hermano, no, o sea, no sean mala onda” Lucero

Lucero aclaró que todos sus seres queridos están invitado a la develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

“Todos invitados. Todos. Repito”, dijo Lucero, por lo que la invitación se extiende a Manuel Mijares.

“Repito, yo creo que este es un momento o será, espero yo, un momento para compartirlo con toda la gente que ha sido parte de mi vida, de mi existencia como artista, como persona” Lucero

Manuel Mijares compartió con Lucero una etapa musical importante en su carrera, por lo que sí podrá asistir al importante evento.

Lucero y Manuel Mijares. (Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro)

Manuel Mijares y los invitados de Lucero a su evento deberán cumplir con una condición

Lucero invitó a todos a que la acompañen en uno de los eventos más importantes de su carrera, pero tiene una simple condición.

Los invitados de Lucero al Paseo de la Fama deberán pagar su boleto para acudir a la develación de su estrella.

Incluso, Lucero pide que pongan atención en la vigencia de su visa para evitar problemas.

“Todos invitados, no más paguen su boleto y saquen la visa, no vaya a ser” Lucero

La estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood de Lucero, será un reconocimiento a sus 45 años de trayectoria.

“Ay, muy contenta, muy agradecida, estoy como en esta onda de mucha ilusión. Creo que tener, por ejemplo, una calle con tu nombre es una cosa que queda como un legado para tus nietos y siento que esa estrella tiene pues todos los pedacitos que están armados de evidentemente el público” Lucero

Lucero agradeció al público por apoyarla en su carrera y cree que con este reconocimiento está dejando un legado artístico para su familia.