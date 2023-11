A Esmeralda Pimentel la obligaron a callar cuando un familiar abusó de ella cuando era niña.

La actriz Esmeralda Pimentel -de 34 años de edad- acudió al podcast “El rincón de los errores” de Marimar Vega y Efrén Martínez.

Fue ahí donde se sinceró y reveló que cuando era niña sufrió abuso, pero lo tuvo que ocultar por su familia.

Durante toda su carrera, Esmeralda Pimentel ha sido reservada con su vida personal, pero por primera vez habló de temas complicados en el podcast de Marimar Vega.

La actriz abrió su corazón y reveló cómo fue que decidió nunca quedarse callada ante situaciones que no le agradaban.

Esmeralda Pimentel narró que cuando era niña, un primo la tocó de forma inadecuada y ella acudió acusarlo con su abuela.

“Estaba muy normalizado el quedarme callada. Yo me acuerdo de una ocasión donde yo estaba tomando la siesta, yo era una niña y un familiar, de pronto empecé a sentir que me estaban tocando (...) abrí los ojos y era un primo”

Tras este traumático evento, Esmeralda Pimentel fue con su abuela para contarle lo ocurrido, pero ella la obligó a callar.

“Lo primero que hice fue bajar a decirle a mi abuelita: ‘Abuelita mi primo me hizo esto’ y mi abuelita me dijo: ‘Cállate, no lo vuelvas a decir, eso no pasó’ y así viví muchas cosas de niña”

Esmeralda Pimentel