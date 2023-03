Esmeralda Pimentel, de 33 años de edad, festejó su primer aniversario sin los implantes mamarios que tuvo durante 12 años.

Meses atrás, Esmeralda Pimentel confesó que se había aumentado los senos por inseguridad con su cuerpo y para complacer a su pareja de entonces.

Ahora, Esmeralda Pimentel asegura estar más que feliz sin los implantes mamarios, pues ha aprendido a amar su cuerpo tal como es y lo mejor de todo es que su salud cada vez es mejor.

Esmeralda Pimentel usó su cuenta de Instagram para expresar lo feliz que se encuentra al festejar su su primer aniversario sin sus implantes mamarios.

En una publicación que incluyó varias fotos de Esmeralda Pimentel bailando y posando con sus implantes mamarios, la actriz afirmó que sus inseguridades por la talla de su sostén han quedado en el pasado:

En la publicación, Esmeralda Pimentel también agradeció a sus amigos, familiares y médicos que la apoyaron durante la recuperación que implicó el retiro de sus implantes.

También, Esmeralda Pimentel aprovechó la publicación para agradecer a las mujeres dedicadas a informar sobre los riesgos de someterse a un aumento de busto.

En un breve video donde aparece bailando y mostrando los implantes mamarios que le fueron retirados, Esmeralda Pimentel dijo sentirse muy feliz y orgullosa de su decisión.

También, Esmeralda Pimentel dijo sentirse más hermosa que nunca ahora ha retirdo de su cuerpo las “cosas tóxicas” que eran sus implantes mamarios:

“Oigan, estoy festejando mi primer aniversario de explantada. Estoy feliz, me siento más hermosa, más sensual, más femenina, más libre que nunca y muy orgullosa, muy orgullosa de haberme quitado estas cosas tóxicas. Girls, aquí no está la felicidad, aquí no está la belleza, aquí no está la seguridad, no, no, no, no, no, no”

Esmeralda Pimentel