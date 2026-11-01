You Can See Everything, documental del fraude de Theranos, se ha alzado como el número 1 de taquilla en el fin de semana de Halloween y Día de Muertos, superando a Clayface que era la opción de “terror”.

Por otra parte, en las películas que salen de taquilla esta semana, Dreamworks y Universal se marcan su primer gran fracaso del año con La Isla Olvidada, que ni siquiera pudo recuperar su presupuesto.

You Can See Everything logra el número 1 esta semana

Al parecer, el público no quiso saber nada del terror en esta ocasión, prefiriendo ir a ver You Can See Everything, la cual se hizo con el número 1 esta semana con 63 mdd (1.1 mil mdp).

Con lo cual, el documental de A24 ya es todo un éxito, pues su presupuesto fue de apenas 7 mdd (130 mdp). Aún más, la taquilla mencionada es solo en Estados Unidos, pues el filme no se ha estrenado en el resto del mundo.

You Can See Everything (A24)

Cuando esto suceda, se espera un impulso mayor, lo que hará que la obra sea uno de los documentales más taquilleros de este 2026.

Además de que tiene vía libre, ya que no hay otros documentales que compitan en las próximas semanas; siendo igualmente imposible que Godzilla Minus Zero le quite audiencia, pues son obras para distintos públicos.

Clayface se cae en taquilla ante You Can See Everything

Clayface, que era la opción de terror de este año, no habría conectado con la audiencia, al caer en taquilla ante You Can See Everything. En su segundo fin de semana, la película de DC Studios ya tiene 82 millones de dólares (1.5 mil mdp).

Si bien en otros escenarios eso podría no ser bueno para DC Studios, Clayface tiene la ventaja de que costó 44 mdd (826 mdp), lo que significa que ya casi recupera su inversión.

Aunque es posible que batalle para lograr los 150 mdd (2.8 mil mdp) que necesita para ser un gran éxito, por lo menos entregará ganancias moderadas a Warner Bros., ahora como parte de Skydance.

No obstante, no despeja ninguna de las dudas que se tiene alrededor de este proyecto de James Gunn, el cual se mantiene muy irregular a la vista del gran público.

Clayface (Warner Bros.)

You Can See Everything entierra para siempre a La Isla Olvidada

Finalmente, la película que se va con más pena que gloria debido al estreno de You Can See Everything, es La Isla Olvidada de Dreamworks y Universal, con 72 mdd (1.3 mil mdp).

Este es un gran fracaso para el estudio y su casa productora, pues La Isla Olvidada tuvo un presupuesto de 80 mdd (1.5 mil mdp), lo que quiere decir que la película ni siquiera pudo recuperar esa cifra.

El problema del filme para muchos es que casi no tuvo promoción y el estilo que maneja; aunque tiene una animación muy vistosa, llega a ser chocante debido a tantos estímulos y el humor no empató con la audiencia.

Es posible que recupere un poco de impacto cuando se estrene en plataformas de streaming; sin embargo, no sería suficiente para hacer que cobré mucha relevancia.