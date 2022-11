Winnie The Pooh Miel y Sangre, la versión gore y de terror del clásico oso de peluche, ha despertado el interés de más de una persona por su singular concepto.

Debido a que claramente se trata de una película Serie B, muchos pensaban que Winnie The Pooh Miel y Sangre tendría un estreno limitado y que no saldría de Estados Unidos.

Sin embargo, Cinemex ha dado la sorpresa al anunciar que Winnie The Pooh Miel y Sangre se exhibirá en sus salas de manera exclusiva en México, algo que nadie esperaba en realidad.

Si estás interesado en ir a ver Winnie The Pooh Miel y Sangre cuando se estrene en Cinemex, a continuación te damos todos los detalles al respecto.

Winnie The Pooh Miel y Sangre (Cinemex)

¿Cuándo se estrena Winnie The Pooh Miel y Sangre en Cinemex?

Aunque Cinemex no dio una fecha exacta de cuando tendrían Winnie The Pooh Miel y Sangre en sus pantallas, reportes indican que la película se estrenará hasta los primeros meses de 2023.

Se sabe que en Estados Unidos, la compañía Fathom Events estrenará Winnie The Pooh Miel y Sangre el 15 de febrero de 2023 ; existe la posibilidad de que llegue a México el mismo día.

Esto debido a que en ese momento aún no tendremos los primeros estrenos fuertes de 2023, como sería Super Mario Bros. y Shazam 2! Fury of the Gods.

Además, no olvidemos que las películas de terror y de bajo presupuesto se suelen estrenar en esas fechas, pues es el único momento del calendario que hay poca competencia.

Winnie the Pooh: Blood and Honey (ITN Studios MovieCompany)

¿De qué trata Winnie The Pooh Miel y Sangre, la nueva película de terror?

Winnie The Pooh Miel y Sangre reimagina el clásico cuento, dándole un giro siniestro y teniendo como premisa, qué pasaría con estos personajes cuando Christopher Robin crezca.

Así Winnie The Pooh Miel y Sangre comienza luego de que Christopher Robin abandona en el bosque a Poo y Puerquito, quienes tendrán que aprender a valerse por sí mismos en un ambiente hostil.

Años más tarde, Poo y Puerquito deciden cobrar venganza de un Christopher Robin ya adulto, tratando de asesinarlo a él y sus amigas; no sin antes cobrar la vida de Igor, como entrenamiento.

Winnie The Pooh Miel y Sangre es una película “slasher” al estilo de Viernes 13 o Pesadilla en la Calle del Infierno, pero el tener personajes infantiles de protagonistas le ha dado un nuevo giro.

A mencionar que tras Winnie The Poo Miel y Sangre, los creadores ya preparan su secuela, la cual estará basada en el cuento de Peter Pan.

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ (@TerrorActo_ / Twitter )

Con información de Cinemex