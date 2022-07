La nueva película de terror de Winnie Pooh llamada, Winnie The Pooh: Blood and Honey, ha causado todo un revuelo en redes sociales y ahora se preguntan dónde poder verla en México.

Winnie The Pooh: Blood and Honey es la nueva película de terror del director Rhys Frake-Waterfield, la cuál acaba de lanzar su primer póster oficial.

Y es que el director quien aprovechó el hecho de que Disney perdió los derechos de autor del personaje para crear la nueva película de terror Winnie The Pooh: Blood and Honey.

Por lo que decidió usar a Winnie Pooh y Piglet como protagonistas de Winnie The Pooh: Blood and Honey, la nueva película de terror.

Pero, ahora muchos se preguntan ¿dónde y cuándo poder ver Winnie The Pooh: Blood and Honey en México y el mundo?

Winnie The Pooh: Blood and Honey llegará a finales del 2022

El primer póster oficial de la película de terror Winnie The Pooh: Blood and Honey ha salido, lo cual ha despertado nuevamente el interés en esta nueva cinta de terror.

Aunque no se han dado más detalles sobre el estreno de Winnie The Pooh: Blood and Honey en México y el mundo, se sabe que esta llegará en algún punto a finales del 2022.

Además, es bastante probable que la película de terror de Winnie Pooh, Winnie The Pooh: Blood and Honey no se estrene en salas de cine.

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ (@TerrorActo_ / Twitter )

Winnie The Pooh: Blood and Honey podría estrenarse en una plataforma de streaming

El lanzamiento del póster oficial de Winnie The Pooh: Blood and Honey, ha despertado de nueva cuenta el interés sobre la cinta de terror de Winnie Pooh.

Y es que hay una alta posibilidad de que Winnie The Pooh: Blood and Honey llegue directamente a alguna plataforma de streaming.

Sin embargo, no se han revelado cuáles serían las opciones a considerar para el estreno de Winnie The Pooh: Blood and Honey en México y el mundo.

Cabe mencionar que la película de Winnie The Pooh: Blood and Honey, la nueva cinta de terror que traerá al osito amante de la miel y a Piglet como villano s, se rodó en tan solo 10 días en Inglaterra.

Además, por obvias razones Disney no está involucrado de ninguna manera con Winnie The Pooh: Blood and Honey, sino que la producción está a cargo de Jagged Edge Productions.