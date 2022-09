Luego de que se lanzara el primer tráiler de Winnie the Pooh: Blood and Honey, los usuarios se preguntan cuándo se estrena en México.

Winnie the Pooh: Blood and Honey es la nueva película de terror que se ha desarrollado a partir de los personajes creados por Alan Alexander Milne y que Disney popularizó.

Sin embargo, este 2022 , los derechos legales de Winnie the Pooh fueron revocados a 100 años de su creación, y es por eso que se tomaron para realizar una película de terror con el oso que ama la miel.

Esto fue idea del director Rhys Frake-Waterfield quien decidió realizar la película de Winnie the Pooh: Blood and Honey, la cual está próxima a su estreno en México y el mundo.

Winnie the Pooh: Blood and Honey genera expectativa en redes

Tras la salida del primer tráiler de Winnie the Pooh: Blood and Honey, muchos en redes sociales se han preguntado cuándo es que estrena la nueva película de terror, especialmente en México.

Y es que, de acuerdo al tráiler, presenta varias imágenes de lo que será la historia de Winnie the Pooh: Blood and Honey.

En un primer momento se revela qué pasó con Christopher Robin y sus amigos, como Winnie Pooh, Piglet e Igor.

Y es que al ser abandonados por Christopher Robin, aparentemente Piglet y Pooh se hacen salvajes y comienzan a matar según Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Winnie the Pooh: Blood and Honey, si bien no es la gran apuesta del cine del terror y mantiene muchos clichés dentro del género, el porqué hacer una película de terror con los personajes, ha levantado la curiosidad.

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ (@TerrorActo_ / Twitter )

Winnie the Pooh: Blood and Honey podría estrenarse este 2022

Winnie the Pooh: Blood and Honey es la nueva película de terror cuyos protagonistas son Winnie Pooh y Piglet, quienes comienzan a matar a un grupo de estudiantes.

Y aunque no se ha revelado su fecha de estreno para México y otros países, se espera que se estrene a finales del 2022 o comienzos del 2023.

De igual manera no se ha revelado si es que Winnie the Pooh: Blood and Honey llegará a los cines o se transmitirá por algún servicio de streaming , siendo esta última una de las opciones más viables.

Aunque por lo que se mostró en el tráiler de Winnie the Pooh: Blood and Honey, se espera que tenga una clasificación solo para adultos por la violencia, sangre y posibles desnudos.

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ (@TerrorActo_ / Twitter )