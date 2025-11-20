Pese a que Wicked: For Good con Ariana Grande y Cynthia Erivo se estrenará el 20 de noviembre de este 2025, Universal desde ya saborea el éxito.

Se estima que el debut de Wicked: For Good en cines superará los 3 mil 300 millones de pesos en su primer fin de semana.

Wicked: For Good eleva expectativas en taquilla

Se prevé que el arranque de Wicked: For Good en cines superará los 3 mil 300 millones de pesos en el mundo.

Esta cantidad está basada en taquillas de Estados Unidos y Canadá, donde se proyectará en más de 4 mil salas cinematográficas.

Wicked: For Good superará los 180 MDD en su primer fin de semana en Estados Unidos (@GabyMeza8 / Red Social X)

Mientras que Norteamérica aportaría a la taquilla global de poco más de mil 283 millones de pesos mexicanos durante su primer fin de semana.

La optimista proyección indica que la taquilla global superará los 3 mil 666 millones de pesos mexicanos.

De ocurrir, Wicked: For Good superará la primera entrega, que durante su primer fin de semana en Estados Unido alcanzó más de 2 mil 61 millones de pesos mexicanos, informa el portal XMAGLIVE.

La taquilla global fue de 3 mil 5 millones de pesos, estableciendo un récord histórico para adaptaciones de musicales de Broadway.

¿De qué trata Wicked: For Good?

En Wicked: For Good, Elphaba, ahora conocida como La Bruja Malvada del Oeste, personaje que interpreta Cynthia Erivo -de 38 años de edad- se muestra como una fugitiva.

En contraste, Glinda, personaje interpretado por Ariana Grande -de 32 años de edad- se muestra como Glinda la buena, etiqueta que le concedió el Mago de Oz.

Una vez más, la amistad de estas dos brujas se pondrá a prueba con la llegada de Dorothy, la cual repercutirá en el destino de todos.

Elphaba y Glinda tomarán decisiones que sellarán su destino. La secuela de Wicked, en México, podrá disfrutarse a partir del 20 de noviembre.