Como se esperaba, Wicked: For Good es el gran estreno de esta semana en taquilla, siendo ya una de las películas con mejor recaudación inicial en este 2025.

Por su parte, Los Ilusionistas 3 cayó al segundo lugar con números bastante aceptables, mientras que A pesar de ti se retira de cartelera luego de dar la sorpresa hace unas semanas.

Wicked: For Good apunta a ser otro éxito de taquilla para Universal

En su primer fin de semana, Wicked: For Good hizo la increíble cantidad de 4.1 mil millones de pesos en todo el mundo, lo que la coloca como el cuarto mejor estreno de 2025.

Aunque el presupuesto de Wicked: For Good es de 3 mil millones de pesos, estos números le dan un buen primer impulso para convertirse en un éxito en las semanas subsecuentes.

El musical necesitaría unos 9.2 mil millones de pesos para entregar buenas ganancias a Universal, lo cual parece una cifra alcanzable en estos momentos.

No obstante, hay que ver lo que hará Zootopia 2 a finales de noviembre, pues podría quitarle una buena cantidad de audiencia y salas a Elphaba y Glinda.

Wicked por Siempre (Universal)

Wicked: For Good mandó al segundo lugar a Los Ilusionistas 3

Quienes no resistieron la llegada de Wicked: For Good fueron Los Ilusionistas 3, que se fueron al segundo lugar en taquilla con un total de 2.6 mil millones de pesos.

Cifra no muy alentadora, pues el presupuesto fue de 1.6 mil millones de pesos, lo que indica que la película necesita unos 4.9 mil millones de pesos para ser un éxito.

Lamentablemente, la cartelera pesada de fin de año no la dejará brillar, pues tenemos estrenos de Zootopia 2, la nueva película de Bob Esponja y Avatar 3 casi de manera consecutiva.

Obras que terminarán por enterrar esta última entrega de la franquicia de los magos ladrones.

Los Ilusionistas 3 (Lionsgate )

A pesar de ti se retira como la sorpresa de fin de año tras el estreno de Wicked: For Good

La película que nadie esperaba pero terminó siendo un éxito, A pesar de ti, se va de cartelera con 1.5 mil millones de pesos tras el estreno de Wicked: For Good.

Logrando lo justo para darle ganancias a Paramount, pues el presupuesto fue de 554 millones de pesos en total, siendo una producción pequeña para los estándares del estudio.

Tomando en cuenta los estrenos de las próximas semanas, las últimas funciones de A pesar de ti la mandarán a unos 1.6 millones de pesos a lo mucho, lo cual es bastante bueno.

El filme fue la sorpresa de este fin de año, pues se adueñó del fin de semana de Halloween a pesar de todos los estrenos de terror de dicha temporada.