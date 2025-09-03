Estamos a un par de meses del estreno de Wicked 2, es por ello que Universal liberó un nuevo teaser en video que adelanta más de la trama.

Recordemos que Wicked 2 no solo seguirá la historia donde se quedó la primera entrega, también integrará una historia muy conocida.

You can't resist this ✨ pic.twitter.com/fpccd1K2fR — Wicked: For Good (@wickedmovie) September 3, 2025

¿Cómo es el nuevo teaser en video de Wicked 2?

El nuevo teaser en video de Wicked 2 está centrado en Glinda, donde vemos un poco de lo que pasó con la bruja buena luego del final de la primera entrega.

Este video de Wicked 2 presenta a Glinda como una mujer amada por todos en el reino de Oz, hasta que aparece Ephalba, la bruja mala del oeste.

Ahí es cuando se une la trama con la historia original del Mago de Oz, cuando este le pide a Dorothy y sus amigos que eliminen a Ephalba.

Además tenemos un pequeño vistazo de Dorothy y compañía, principalmente del León Cobarde, el cual está hecho mediante CGI.

Sin olvidar que da a entender que a pesar de todo lo pasado, las dos brujas siguen siendo muy buenas amigas y no están de acuerdo con toda la situación a su alrededor.

Wicked 2 (Universal)

¿Cuándo se estrena Wicked 2?

Finalmente el teaser en video nos recuerda la fecha de estreno de Wicked 2, que es el 21 de noviembre de 2025.

Wicked 2 se estrenará en cines de todo el mundo exactamente un año después de su primera parte, la cual salió a finales de noviembre de 2024.

Aunque es posible que en México llegue en una fecha diferente, recordemos que desde hace unos años, las películas se estrenan uno o dos días antes en el país.

Asimismo, obras importantes como la mencionada en ocasiones incluso salen con un par de semanas de anticipación.

Esto como una medida de evitar spoilers y piratería en la región, así se le da tiempo al filme de tener una buena taquilla local, antes de que comience a circular en internet.