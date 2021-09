Venom y Spider-Man se enfrentarían muy pronto en una película

Luego de múltiples retrasos, ‘Venom 2′ (’Venom: Let There Be Carnage’) muy pronto se estrenará en cines, por lo que la expectativa está por las nubes.

Para hacer el regreso de Venom más emocionante, Andy Serkis, director de la película; dejó caer que Eddie Brock se enfrentaría muy pronto a Spider-Man.

Sin bien esto no sucederá en ‘Venom 2′, señala que la narrativa del personaje necesariamente se dirige a dicho lugar, aunque todo depende de los planes de Sony.

Por supuesto que sucederá. Todo depende de cuando quieres llegar ahí y qué pide la gente. Si quieren ver más historias de Venom, entonces ir directo a Spider-Man haría que te pierdas de muchos supervillanos geniales entre. Andy Serkis

Spider-Man y Venom (Marvel)

En otras palabras, si la gente disfruta las películas en solitario de Venom, Sony retrasaría su pelea con Spider-Man.

Pero si la gente realmente quiere ver este duelo de “arañas”; lo más seguro es que lo tengamos en las próximas entregas de la franquicia.

Hay que mencionar que Sony quería a Spider-Man en la primera ‘Venom’; lamentablemente Disney no dejó que eso sucediera en ‘Homecoming’.

Supuesta escena filtrada anunciaría el enfrentamiento entre Spider-Man y Venom

La palabras de Andy Serkis bien podría deberse a algo que pasaría en ‘Venom 2′, si son ciertos los rumores de una supuesta escena filtrada.

Resulta que ya se dieron las primeras funciones de prensa de ‘Venom 2′ y un insider habría dado a conocer lo que sucede en la escena post-créditos.

A continuación te vamos a describir dicha secuencia, reiterando que esto es un rumor, aunque cataloga también como posible SPOILER.

Venom y Spider-Man (Marvel)

Según lo comentado, Venom y Eddie aparecen en la playa descansando luego de vencer a Carnage; en ese momento aparece un corte informativo en la tele.

Ahí se menciona el caso de Spider-Man, su identidad como Peter Parker y que este habría matado a Mysterio; Venom ve esto y menciona “Odio a este tipo”.

Si esto resulta cierto, el esperado combate entre Venom y Spider-Man se daría en una próxima película de alguno de los dos personajes.

Con información de IGN y Digital Spy.