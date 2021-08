‘Venom: Let There Be Carnage’ lanza segundo tráiler con el primer vistazo a Carnage

El segundo trailer de ‘Venom: Let There Be Carnage’ ha salido a la luz, con un primer vistazo de cómo Carnage, némesis de Venom, lucirá en esta segunda adaptación.

Desde la salida de ‘Venom’ (2018), esta se ha convertido en una de las películas favoritas de personajes de cómics, especialmente de Marvel.

Y tras el anuncio de la segunda película, ‘Venom: Let There Be Carnage’, los fans han estado impacientes por tener más información sobre la trama de la misma.

El pasado mes de mayo hubo un primer tráiler en donde daban un poco de contexto sobre el asesino Kletus Cassady (Woody Harrelson), quien eventualmente se convertirá en Carnage.

Sin embargo, no había una vista previa de cómo luciría para ‘Venom: Let There Be Carnage’ pero, ahora, tras la salida de este segundo tráiler, hay un primer vistazo de Carnage.

La imagen de Carnage es bastante fiel a los cómics

Tal como en los cómics, el primer vistazo que da Carnage es bastante fiel a la creación de David Michelinie y Mark Bagley.

Se espera que la nueva película de ‘Venom: Let There Be Carnage’ se estrene para el mes de septiembre del 2021, es decir para el próximo mes.

Asimismo, este segundo tráiler de ‘Venom: Let There Be Carnage’, da un mejor vistazo a lo que parece ser Scream .

Otra simbionte y supervillana que aparentemente tendrá un enfrentamiento con alguno de los dos simbiontes anteriores.

‘Venom: Let There Be Carnage’, protagonizada por Tom Hardy, estará dirigida por Andy Serkis y contará con las actuaciones de Michelle Williams, Naomie Harries y Woody Harrelson.

Desde el estreno de ‘Venom’ en 2018, muchos fans del UCM esperan que el antihéroe se una a Marvel Studios y tenga algún enfrentamiento con Spider-Man.

Esto al ser uno de los oponentes principales de Peter Parker, por lo que algunos especulan que en ‘ Spider-Man: No Way Home ’ podría ser la entrada para el Spiderverse .

'Venom: Let There Be Carnage' (Sony Pictures)

'Venom: Let There Be Carnage' (Sony Pictures)