¿Spider-Man aparecerá en 'Venom: Let There Be Carnage?

Spider-Man es el personaje más solicitado para 'Venom: Let There Be Carnage'.

Tras el estreno del primer tráiler de 'Venom: Let There Be Carnage', muchos fans se preguntan si veremos al Spider-Man de Tom Holland en la película.

El propio Andy Serkis, director de 'Venom: Let There Be Carnage', respondió la pregunta con un rotundo "NO", no habrá Peter Parker en el filme.

Serkis señaló en entrevista para IGN que tendremos guiños al universo de Spider-Man, por la relación que tiene con Venom y Carnage en el mundo Marvel.

Sin embargo, 'Venom: Let There Be Carnage' se desarrolla en una línea separada de todo lo que se ha hecho con Tom Holland hasta el momento.

Asimismo tampoco se presentará a un nuevo Hombre Araña. Como sucediera en la primera película de 'Venom', se hará una reinterpretación de la historia.

'Venom: Let There Be Carnage' Sony Pictures

'Venom: Let There Be Carnage' tampoco forma parte del MCU

Las declaraciones de Andy Serkis también dejan otra cosa en claro, que 'Venom: Let There Be Carnage' tampoco formará parte del MCU.

Esto debido a que algunos pensaban que aunque no saliera Spider-Man, 'Venom: Let There Be Carnage' podría tener alguna liga con otros filmes de Marvel.

No obstante, eso tampoco sucederá, por lo menos de momento; recordemos que Sony quería a Parker en la primera 'Venom', pero Disney no lo permitió.

Venom Sony Pictures

Así que aún hay una ligera esperanza de ver a Eddie Brock al lado de un nuevo equipo de Vengadores; sólo el tiempo lo dirá, hay que estar al pendiente.

Asimismo habrá que ver cómo se maneja esta versión de 'Maximum Carnage', pues en el cómic original era Spider-Man el protagonista de la historia.

Principalmente porque Carnage pone en entredicho la moral de Spidey, al demostrarle que la gente necesita muy poco para corromperse y hacer el mal.

