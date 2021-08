‘Venom’: Nuevos pósters muestran enfrentamiento con Carnage

Nuevos pósters de ‘Venom: Let There Be Carnage’ han salido a la luz en donde, Tom Hardy y Woody Harrelson se enfrentan cara a cara.

Los nuevos pósters de la segunda entrega de ‘Venom’ llegan tras la noticia de que la película se retrasa hasta octubre.

De acuerdo a la información proporcionada en redes sociales, ‘Venom: Let There Be Carnage’ llegará a las salas de cine hasta el próximo 15 de octubre.

Por su parte, los nuevos pósters de ‘Venom’ muestran tanto un enfrentamiento cara a cara con Carnage y otro en donde ambos comparten un solo rostro.

Venom: Let There Be Carnage (@VenomMovie / Twitter)

Películas que podrían retrasarse después de ‘Venom: Let There Be Carnage’

El retraso de la segunda película de ‘Venom’ se debería a los casos en aumento por Covid-19, específicamente por la variante Delta.

Asimismo, se especula que algunos estrenos por parte de Sony también se retrasen, aunque de ‘ Spider-Man: No Way Home ’ no se ha mencionado nada al respecto.

De momento, se espera que el estreno de ‘Venom:Let There Be Carnage’ aborde un nuevo villano: Cletus Kasady, mejor conocido como Carnage en los cómics.

El asesino serial Cletus Kasady se fusiona con el simbionte Carnage y juntos suman una fuerza imparable despertando una ola de matanzas.

De acuerdo a los últimos avances de ‘Venom’, será este simbionte quien se encargue de ponerle un alto a Carnage.

Venom: Let There Be Carnage (@VenomMovie / Twitter)

¿Habrá una tercera película de ‘Venom’?

Pese a los retrasos de ‘Venom: Let There Be Carnage’, hay una alta expectativa en esta segunda película que, técnicamente no forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Sin embargo, el actor Tom Hardy que encarna a Venom y al reportero Eddie Brock, dejó el tela de juicio una posible tercera parte del simbionte y archienemigo de Spider-Man.