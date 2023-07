A pesar de haberse estrenado a inicios de 2023, John Wick 4 sigue generando toda clase de teorías entre los fans.

Mismas que podrían aumentar debido a la revelación de un final alternativo.

Resulta que el director de John Wick 4, Chad Stahelski, reveló en una entrevista reciente que había un final diferente que dejaba algunos misterios más en claro.

De hecho, Chad Stahelski menciona que este era el final que él y Keanu Reeves quería para la película, pero tuvieron que cambiarlo para el corte que se pudo ver en cines.

Si tienes curiosidad acerca de este final alternativo, a continuación te vamos a contar de qué se trata.

¿Cómo era el final alternativo de John Wick 4?

El final alternativo de John Wick 4 era más claro que el original, donde se deja a la interpretación el futuro del protagonista de la saga.

De acuerdo con Chad Stahelski, en el final alternativo de John Wick 4 se podía ver a Keanu Reeves en pantalla, lo que dejaba claro que el asesino seguía vivo.

Esto también significaba que su muerte había sido fingida, siendo una manera de dejar de una vez por todas el bajo mundo y vivir una vida tranquilo.

Algo interesante es que este final hubiera pegado más con la futura quinta parte, pues ahora los resposables deberán de idear una manera de revivir al personaje de Keanu Reeves.

¿Por qué se cambió el final alternativo de John Wick 4?

Como ya se dijo en párrafos anteriores, el Keanu Reeves y Chad Stahelski querían que el final de John Wick 4 mostrara al personaje vivo, dando un cierre a la historia.

Sin emabargo, al momento de hacer las funciones de prueba, el final ambiguo de John Wick 4 gustó más al público que el alternativo.

Por ello decidieron desechar el final alternativo en favor del que vimos en cine, pues consideraron que estaba generando mejores reacciones.

Hay que mencionar que en ese momento no se sabía nada de John Wick 5, por ello no tenía problema con matar al protagonista, pues en teoría ya no habría implicaciones a futuro.

