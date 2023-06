A un día de su estreno en salas de cine, muchos se preguntan si Transformers: El Despertar de las Bestias será mejor que Spider-Man: Across the Spider-Verse en taquilla.

Acá te contamos que es lo que se espera en cuanto a recaudación para la película Transformers: El despertar de las bestias que llega en este verano de 2023.

Pese a las críticas mixtas que ha recibido la séptima película de la franquicia de Transformers, esta podría alcanzar muy buenas cifras en su estreno.

Transformers: El Despertar de las Bestias tendrá excelente taquilla, pero no superará a Spider-Man: Across the Spider-Verse

De acuerdo con Deadline, Transformers: El Despertar de las Bestias conseguiría en su apertura un estimado de 155 millones de dólares (más de 2 mil 690 millones de pesos).

El total de la taquilla de Transformers: El Despertar de las Bestias, se dividiría entre Estados Unidos con 55 mdd (más de 954 mdp) y 100 mdd (más de mil 735 mdp) en todo el mundo.

Aunque en un principio se pensaba que su taquilla local sería de 70 mdd (más mil 215 mdp).

Transformers: El Despertar de las Bestias (Paramount)

Aún con este rendimiento, Transformers: El Despertar de las Bestias solo competirá con Spider-Man: Across the Spider-Verse por el primer lugar en taquilla, pero no será mejor.

Y es que en su segundo fin de semana, Spider-Man: Across the Spider-Verse estaría buscando en taquilla doméstica 50 mdd ( más de 867 mdp).

Cifra similar al estimado de Transformers.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony)

Transformers: El Despertar de las Bestias recodará más que cintas anteriores de la franquicia

La película Transformers: El Despertar de las Bestias está teniendo gran aceptación entre el público hispano y afroamericano en Estados Unidos.

Y ya se proyecta que pueda a superar a anteriores cintas de la franquicia como Bumblebee y Transformers: The Last Knight.

Las cuales registraron en un inicio 21.6 mdd (más de 374 mdp) y 44.68 mdd ( más 775 mdp), respectivamente.

Con más un lanzamiento al extranjero en 68 mercados, Transformers: El Despertar de las Bestias pretende triunfar ante el público.

Habrá que esperar a ver si los estimados de Transformers: El Despertar de las Bestias se cumplen o cae en taquilla.