Tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ es el más visto en la historia

Luego de que saliera de manera oficial el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, este se ha convertido en el tráiler mas visto en la historia a 24 horas de su salida.

De acuerdo con Variety , el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha roto incluso el récord que en su momento obtuvo el tráiler de ‘Avengers: Endgame’.

Según las cifras registradas, el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha registrado mas de 355 millones de visitas en menos de 24 horas.

Por su parte, el tráiler de ‘Avengers: Endgame’ había registrado 289 millones de visitas en sus primeras 24 horas en diciembre del 2018.

'Spider-Man No Way Home' rompé el récord de 'Avengers: Endgame' (Especial)

Tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ rompe récords en todas las plataformas

Por sí superar el récord de ‘Avengers: Endgame’ no fuera suficiente, el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ tuvo la mayor cantidad de menciones en redes sociales.

Esto de todas las vistas posibles de películas durante las primeras 24 horas, con 4.5 millones de menciones en todo el mundo para ‘Spider-Man: No Way Home’.

En Estados Unidos, por su parte, ‘Spider-Man: No Way Home’ obtuvo 2.91 millones de menciones en menos de 24 horas.

Es decir que duplicó las 1.94 menciones durante el mismo periodo de tiempo cuando salió el tráiler de ‘Avengers: Endgame’.

‘Spider-Man: No Way Home’ trae de regreso a los villanos de las dos franquicias anteriores

Una de las mayores sorpresas en el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ fue e l regreso de los villanos de las franquicias anteriores.

Dando un primer vistazo a Alfred Molina retomando su papel como el Doctor Octopus , mismo que hizo su debut en la película de ‘Spider-Man 2’ de Sami Remi en 2004 con Tobey Maguire.

Además de la participación confirmada de Jamie Foxx como Electro, mismo que apareció por primera vez en ‘ The Amazing Spider-Man: Rise of Electro ’ en 2014 con Andrew Garfield.

Asimismo, en el tráiler de ‘Spider-Man: no Way Home’, se ven pequeños vistazos de el Duende Verde.

Y usuarios aseguran que el Hombre de Arena y Lagarto -o Venom- también aparecen en el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’.

El entusiasmo de ‘Spider-Man: No Way Home’ no ha tenido precedentes desde ‘Endgame’, especialmente tras la apertura del multiverso, tanto que se ha convertido en el tráiler mas visto de la historia a penas salió.

Esto trae la posibilidad de que tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire regresen a interpretar a Spider-Man al lado de Tom Holland ; sin embargo, esto aún no ha sido confirmado.

Escena de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Tomada de video)