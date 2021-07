‘Spider-Man: No Way Home’: Cines promocionan la película con pósters falsos

‘Spider-Man: No Way Home’ se estrena en 5 meses; pero prácticamente no hay información oficial de la película, ni teasers, tráilers o imágenes, sólo rumores.

Esto ha obligado a los cines a promocionar ‘Spider-Man: No Way Home’ con lo que tengan a la mano, aunque sean pósters falsos de internet.

A través de redes sociales, se han compartido fotos de cines que ya anuncian ‘Spider-Man: No Way Home’ con imágenes hechas por fans.

Spider-Man: No Way Home pósters falsos (@TodoNerds)

Al parecer esto estaría pasando en salas de Estados Unidos, pues tanto Westown Movies y Cine Palace se pueden localizar en ciudades de dicho país.

La gente no ha parado de señalar lo curioso de esta promoción de ‘Spider-Man: No Way Home’, incluso mencionan que parecen pósters de película pirata.

Habrá que ver si Disney y Sony por fin lanzan algo relacionado a ‘Spider-Man: No Way Home’ o seguiremos otro mes en la oscuridad.

¿Cuándo saldrá el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’?

Existen muchos rumores acerca del lanzamiento del tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’; sin embargo de momento no hay nada oficial.

La periodista Grace Randolph, señaló que el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ sería liberado después del final de ‘Loki’ y el estreno de ‘Black Widow’.

A finales de julio o principios de agosto de 2021, ya pasó una semana después del final de ‘Loki’ y de momento no hay señales del tráiler.

Otros apuntan que saldrá el día jueves 22 de julio, aunque no hay un fundamento fuerte que sustente esta versión, ya que no es una fecha significativa.

Una tercera opción es que se libere entre el 23 al 25 de julio, pues serán las fechas en que se celebrará la San Diego Comic-Con@Home.

No obstante Marvel Studios anunció que no asistiría al evento; aunque no se sabe si esto aplica a obras producidas por Sony, como ‘Spider-Man: No Way Home’.

