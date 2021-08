‘Spider-Man: No Way Home’ y ‘Venom 2’ podrían retrasarse por tercera ola de Covid-19

Con contagios aumentando por tercera ola del Covid-19, ‘Spider-Man: No Way Home’ y ‘Venom 2: Let There Be Carnage’ podrían verse afectadas también.

Varios reportes de sitios especializados en cine y cómics apuntan que Sony retrasaría ‘Spider-Man: No Way Home’ y ‘Venom 2: Let There Be Carnage’.

El primer indicio lo habría dado ‘Venom 2: Let There Be Carnage’, que ya se habría retrasado en una región del mundo.

'Venom: Let There Be Carnage' (Sony Pictures)

Sony tomó la decisión de mover el estreno de ‘Venom 2: Let There Be Carnage’ en Nueva Zelanda de septiembre al 14 de noviembre de este 2021.

Otra pista que se habría dado de este posible retraso mundial es que el nuevo tráiler omite la fecha de estreno, sólo dice que saldrá “a finales” de 2021.

Hasta el momento Sony no ha declarado algo sobre un posible retraso en ‘Spider-Man: No Way Home’ y ‘Venom 2: Let There Be Carnage’, habrá que esperar.

El silencio de ‘Spider-Man: No Way Home’ sería por aumento de casos de Covid-19

Aunque no hay nada oficial, este nueva ola de casos de Covid-19 y el entendible miedo de Sony sería responsable del silencio en ‘Spider-Man: No Way Home’.

No se habría lanzado un tráiler ni mostrado nada oficial de ‘Spider-Man: No Way Home’ porque Sony aún no estaría segura de estrenar la película en 2021.

Los mencionados reportes apuntan que Sony desea que ‘Spider-Man: No Way Home’ estrene en el mejor momento posible para asegurar la taquilla.

Meme (@UnDCinefilo / Twitter)

No desean un estreno exclusivo en streaming o híbrido, sino algo tradicional, pues saben que ‘Spider-Man: No Way Home’ es una película millonaria.

Sin embargo, todo ese potencial se perderá si estrenan en diciembre como estaba planeado, pues se arriesgan a un nuevo cierre y una taquilla muy floja.

Básicamente el futuro del “Spider-Verse” dependería del avance del Covid-19.

Con información de Comic Book y Cosmic Book Movies.