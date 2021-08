‘Spider-Man: No Way Home’: Reacciones al tráiler explotan el Internet

Luego de que saliera de manera oficial el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, los fans no han dejado de reaccionar a él.

Tanto que nombres como ‘Peter’, ‘Tobey Maguire’, ‘Andrew Garfield’, ‘Duende Verde’, ‘Willem Dafoe’, ‘Doctor Strange’, ‘Tom Holland’, ‘Dr. Octopus’ o ‘Alfred Molina’ han inundado las redes sociales.

Aunado a las imágenes y a los memes de los fanáticos en donde describen cómo se sintieron luego de ver el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ de manera oficial y en mejor calidad.

Reacciones al tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

¿Aparición de los ‘6 Siniestros’?

Algo que ha llamado la atención entre los fans en el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, es sin duda el regreso de Alfred Molina como Dr. Octopus pero, también han aparecido otros mas.

Como ya se sabía, Jamie Foxx interpretará de nueva cuenta a Electro , uno de los villanos clásicos de Spider-Man y, aunque no se mostró en este tráiler, si se vieron algunas referencias de él.

Además, de acuerdo al insider Daniel Ritchman, Sandman también hace una aparición breve en el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, así como Lagarto .

Y, por supuesto hacen referencia al Duende Verde que, los fans aseguran se trata de Willem Dafoe por la risa en el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Es decir que, hasta el momento, tentativamente se han mostrado a 5 de los 6 Siniestros y cabe mencionar que en la escena postcréditos de la primera entrega de Spider-Man, Vulture se encontraba con Escorpión .

Y, en el tráiler de Morbius , Vulture de Michael Keaton aparecía para ofrecerle unirse, aunque no está confirmada su aparición en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Algunos aseguran que el sexto de los 6 Siniestro s será un cameo de Venom con Tom Hardy aunque, habrá que esperar mas detalles.

¿Daredevil aparece en el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’?

Otra de las cosas a destacar y por la cual los fans han reaccionado de manera tan positiva al tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, es porque aseguran que Matt Murdock -Daredevil- aparecerá en la película.

Aunque de momento, esta parte se mantiene en calidad de rumor, hay quienes aseguran que brevemente se podría visualizar la figura de Daredevil, interpretado por Charlie Cox.

Sin embargo, a penas sería la silueta de un hombre, por lo que los fans no se han puesto de acuerdo en sí realmente se verá a Daredevil en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Finalmente, una de las cosas que más ha emocionado a los fans de ‘Spider-Man: No Way Home’, es la posible aparición de los anteriores Spider-Man: T obey Maguire y Andrew Garfield.

La idea de un ‘ Spiderverse ’ ha prevalecido desde el anuncio de la tercera entrega de ‘Spider-Man’ dentro del UCM.

Y aunque aparentemente, antes de la salida oficial del tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ se habrían filtrado fotos en el set de grabación de Andrew Garfield y Tobey Maguire junto a Tom Holland, nada se ha confirmado.

No obstante, los fans prácticamente han confirmado la aparición de las otras dos versiones de Spider-Man ante el fichaje de los villanos que aparecieron previamente en las otras cintas.

Además, se ha dicho que ‘Spider-Man: No Way Home’ sucede tras la apertura multiversal que sucedió en el final de temporada de ‘Loki’.

De momento, ‘Spider-Man: No Way Home’ tiene una fecha de estreno para el 17 de diciembre del 2021.

