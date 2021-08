Filtran supuesto tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’

Ante la espera del tráiler oficial de ‘Spider-Man: No Way Home’ y los rumores de su lanzamiento en CinemaCon, hoy -22 de agosto- se filtró este supuesto adelanto.

Aunque la filtración tiene baja calidad, se pueden confirman algunas versiones que fanáticos deducen sobre la entrega de ‘Spider-Man: No Way Home’, una de ellas Doctor Octopus.

‘Spider-Man: No Way Home’; filtran el esperado tráiler

Una cuenta anónima en YouTube dio a conocer un tráiler filtrado sobre ‘Spider-Man: No Way Home’, que dejaría muchas dudas resueltas sobre el filme.

La filtración del tráiler se dio antes de la fecha que usuarios en redes sociales estimaban para el estreno oficial del adelanto a través de CinemaCon

La fecha en la que se rumoraba se estrenaría entre el 23 y 24 de agosto, pero ahora ya hay una entrega extraoficial.

Doctor Octopus, Doctor Strange y las 3 versiones de Spider-Man aparecerían

Lo que se puede alcanzar a apreciar en el tráiler filtrado de ‘Spider-Man: No Way Home’ que tiene duración de 2:56 minutos, hay 3 claves en el.

La aparición del Doctor Octopus, Doctor Strange y las 3 versiones de Spider-Man; Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Con este tráiler se confirmaría la teoría que usuarios de Spider-Man habrían deducido semanas antes, la intervención de Doctor Strange, que repercutiría en ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’.

Doctor Octopus (Sony)

Los fanáticos de Spider-Man aseguran en caso de que el tráiler resultará ser falso, “sería muy impresionante”.

Por otra parte, algunos han demostrado estar sorprendidos por la aparición de Doctor Octopus, en su versión original.

Sin embargo, esta filtración aún deja a la expectativa el trasfondo que podría llevar la película, incluyendo las supuestas 3 horas de duración.

Según la información presentada, se espera que ‘Spider-Man: No Way Home’ comience a estar en la cartelera de los cines para el 17 de noviembre de 2021.