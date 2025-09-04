Sony estrenó el primer tráiler de Exterminio: El Templo de Huesos, la segunda parte de la historia que vimos en Exterminio: La Evolución.

El video del tráiler de Exterminio: El Templo de Huesos presenta varios detalles de la trama, los personajes principales y la temática que tendrá.

¿Cómo es el tráiler de Exterminio: El Templo de Huesos?

El tráiler de Exterminio: El Templo de Huesos se centra principalmente en dos personajes, el Ian Kelson de Ralph Fiennes y Jimmy de Jack O’ Connell.

Por lo que deja ver el video del tráiler de Exterminio: El Templo de Huesos, la historia nos presentará el encuentro de estos dos personajes de la anterior entrega.

Además de que profundizará en el trasfondo de ambos; por un lado la soledad de Ian Kelson, por el otro el culto creado por Jimmy y sus allegados.

También podemos ver a Alfa, el infectado que domina todo ese territorio, el cual parece que tendrá más presencia en esta nueva entrega.

A diferencia de Exterminio: La Evolución, parece que este filme contará con más acción y explotará de diferente forma el terror psicológico y físico.

Exterminio: El Templo de Huesos (Sony)

¿Cuándo se estrena Exterminio: El Templo de Huesos?

Exterminio: El Templo de Huesos se estrenará en México el próximo 15 de enero de 2026, apenas medio año después de la llegada de Exterminio: La Evolución.

Aunque el video del tráiler no reveló la fecha de estreno en México de Exterminio: El Templo de Huesos, Sony confirmó posteriormente ese dato.

Hay varias curiosidades con el estreno de esta película, pues a muchos les sorprende que llegue tan pronto, algo que actualmente no se ve mucho en el mundo del cine.

Otra cosa es que aunque Danny Boyle es el productor de la película, en esta ocasión no será dirigida por él, en su lugar estará Nia DaCosta.

Lo cual le daría una nueva perspectiva a la franquicia, siendo esta la segunda película de la misma que no está dirigida por Danny Boyle.