Exterminio: El Templo de los Huesos aparece con una calificación del 93% en Rotten Tomatoes en sus primeras críticas.

Con ello, la nueva cinta del universo creado por Danny Boyle y Alex Garland se confirma como la mejor de la saga.

Esto porque la franquicia de Exterminio ha sido calificada en Rotten Tomatoes de la siguiente manera:

Exterminio: La evolución (2025): 89% de calificación

Exterminio (2002): 87% de calificación

Exterminio 2 (2007): 73% de calificación

De la película Exterminio: El Templo de los Huesos aun falta conocer la opinión y veredicto del público.

Recordemos que muchas veces las calificaciones de la audiencia suelen diferir de las notas que dan los críticos.

Ejemplo de ello es lo que pasó con Exterminio: La evolución que consiguió 89% de calificación de la prensa, mientras que la gente le puso apenas un 63%.

Fecha de estreno en México de Exterminio: El Templo de los Huesos

La película Exterminio: El Templo de los Huesos tiene como fecha de estreno el 15 de enero 2026.

Dirigida por Nia DaCosta y escrita por Alex Garland, Exterminio: El Templo de los Huesos mostrará al Dr. Kelson envuelto en una nueva relación.

Cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen

En Exterminio: El Templo de los Huesos, los infectados no serán la mayor amenaza, sino la inhumanidad de los supervivientes, dice la sinopsis de la película.