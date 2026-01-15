Sony estreno esta semana Exterminio: El Templo de los Huesos, la nueva entrega de la saga, que sigue la historia que vimos en “La Evolución” en septiembre de 2025. Es por ello que te diremos si tiene escenas post créditos.

Pues al ser Exterminio: El Templo de los Huesos parte de una franquicia ya consolidada, algunos fans pensarían que podría haber alguna escena post créditos.

Exterminio: El Templo de los Huesos (Sony)

¿Exterminio: El Templo de los Huesos tiene escenas post créditos?

La respuesta rápida es no, Exterminio: El Templo de los Huesos NO tiene escenas post créditos ni a mitad de los créditos ni durante los créditos.

Una vez que termine la historia de Exterminio: El Templo de los Huesos puedes levantarte y salir de la sala sin miedo a perderte algo extra en una escena post créditos.

Tampoco esperes alguna referencia durante las acreditaciones o easter egg oculto que valga la pena estar atento a la pantalla, pues no pasará nada fuera de lo normal.

De hecho los créditos ni siquiera se suman a la tendencia de ser estilizados como en otras películas, es la tradicional pantalla en negro con los nombres de todas las personas que fueron parte de la producción.

Exterminio: El Templo de los Huesos (Sony)

¿Por qué Exterminio: El Templo de los Huesos no tiene escenas post créditos?

Exterminio: El Templo de los Huesos no tiene escenas post créditos por el mismo estilo de la franquicia, la cual ha obviado esta tendencia desde su primera entrega.

Igualmente no olvidemos que Exterminio: El Templo de los Huesos está dirigida por Nia DaCosta y producida por Danny Boyle, directores que no son partidarios de las modas de Hollywood en general.

Quienes prefieren contar una historia completa en el metraje principal, sin la necesidad de dar guiños a posibles futuros proyectos, o cerrar con alguna secuencia de fan service.

Lo cual podría extrañar a más de una persona, pues se supone que después de esta entrega faltaría una más para cerrar el arco que está presentando Danny Boyle en esta ocasión.