Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield dan primera entrevista tras estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ (VIDEO)

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield dan su primera entrevista juntos tras el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Sin duda alguna, ‘Spider-Man: No Way Home’ fue todo un éxito, pues ver a los tres Spider-Man en acción fue de lo más asombroso e inigualable para sus fans.

A poco más de un mes de que se estrenara en las salas de cine, Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield se unieron nuevamente; pero esta vez para dar su primera entrevista juntos.

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield (Instagram)

A un mes del estreno de ‘Sppider-Man: No Way Home’, Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield se juntan de nuevo y dan su primera entrevista

A poco más de un mes del estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield se juntaron nuevamente para dar su primera entrevista con Pete Hammond.

Aunque cabe señalar que gracias a la amenidad y la naturalidad de los tres actores, la entrevista fue catalogada como “una conversación”; y fue publicada en el canal oficial de Youtube de Spider-Man.

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony)

En la grabación que dura 29 minutos, Tobey Maguire confesó que, a pesar de que sí consideró que la película sería exitosa, no imaginó que tanto.

Asimismo, reveló que le gusta meterse a internet y ver todas las reacciones que tuvieron los fans al verlos juntos en el mismo universo.

“Siempre supe que esta película sería amada en todo el mundo. No pensé que sería tan masivo como lo ha sido. Una de las cosas que más me gusta hacer en este momento es conectarme a Internet y ver las reacciones de los fanáticos cuando ustedes aparecen en esa escena en particular” Tobey Maguire

Tobey Maguire (Danny Moloshok / REUTERS)

Por su parte, Andrew Garfield admitió que una de las razones por las que decidió participar en ‘Spider-Man: No Way Home’, fue reunirse con Tobey Maguire, por quien no esconde su admiración.

Incluso, el protagonista de ‘Tick, Tick... Boom!’ declaró que estuvo esperando que Tobey Maguire confirmara para hacerlo también él.

“Bueno, solo estaba esperando para ver si Tobey lo iba a hacer, y si Tobey regresaba, entonces dije: ‘Bueno, no tengo otra opción’, ¿Sabes? Sigo a Tobey hasta los confines de la Tierra” Andrew Garfield

Andrew Garfield en la Gala Premiere de 'Tick, Tick…BOOM!' (Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto / Image Press Agency via Reuters C)

A su vez, Tom Holland reconoció que realizar ‘Spider-Man: No Way Home’ le trajo un sinfín de sentimientos encontrados.

Pues tenía el sentimiento de que esa sería la última vez que utilizaría el traje de Spider-Man.

Aunque por otro lado, sintió que el filme era una forma de celebrar tres generaciones distintas en el cine.