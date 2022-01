Andrew Garfield revela que tres personas sabían de su aparición en ‘Spider-Man: No Way Home’, al parecer no pudo evitar mentirles.

A estas alturas es bien sabido sobre la participación de Andrew Garfield como Peter Parker en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Tobey Maguire y Andrew Garfield (Especial)

Por lo que ya no es un secreto, aunque sí lo fue durante dos años y en donde todos rezaban por la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire en ’Spider-Man: No Way Home’.

Ahora nuevamente Andrew Garfield ha hecho otra revelación al confesar que existían tres personas que sabían que regresaría a interpretar al superhéroe en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Andrew Garfield junto a sus padres (Film Magic)

Durante un clip en el avance de la entrevista de Andrew Garfield en ‘The Ellen DeGeneres Show’ que se emitirá este lunes por la noche.

Andrew Garfield dijo que las únicas personas que sabían de su aparición en ‘Spider-Man: No Way Home’ eran sus padres, Richard y Lynn Garfield y su hermano Ben.

Lo que reafirma lo dicho por Andrew Garfield con anterioridad el no haber dejado nada por decirle a su madre Lynn, quien murió de cáncer de páncreas en 2019 antes de que comenzara el trabajo en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Andrew Garfield confiesa que fue divertido mentirle a la gente sobre si apareciera en ‘Spider-Man: No Way Home’

Andrew Garfield habló sobre cómo fue mentir sobre su aparición en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Por lo que el actor confesó que fue divertido el hecho de haber mentido y mantener al público y a la prensa en suspenso constante.

“Mentí a la gente durante dos años y mentí a Internet durante dos años y me sentí genial. Fue divertido mantenerlo en secreto” Andrew Garfield

Hecho que hizo que Andrew Garfield dijera que el haber mentido durante estos dos años, el actor se sintiera como en una fiesta sorpresa.

“Sentí como si fuera parte de organizar una fiesta de cumpleaños sorpresa para un montón de personas que sabía que lo apreciaría” Andrew Garfield

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony)

Dicha confesión se suma a todo lo que ha revelado Andrew Garfield sobre cómo fue haber regresado a interpretar el personaje de Peter Paker.

En donde también Andrew Garfield reveló días atrás que ni a su ex novia la actriz, Emma Stone le dijo sobre su pequeño secreto.