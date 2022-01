Tom Holland podría ser el anfitrión de los Oscar 2022, luego de colocarse como uno de los actores del momento y tras el éxito en ‘Spider-Man No Way Home’.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, los directivos de la Academia de Hollywood están en busca de su nuevo anfitrión para su próxima entrega de premios.

Por lo que según el medio estadounidense, la Academia ya se ha puesto en contacto con el actor británico Tom Holland.

Con lo que buscan analizar la posibilidad de que Tom Holland sea el anfitrión de la edición número 94 este próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood.

De ser así, por primera vez en tres años, la Academia tendrá un anfitrión oficial en la entrega de los Oscar 2022 que amenice la noche.

La última vez que los Oscar contaron con un anfitrión fue en el 2018 , cuando Jimmy Kimmel fue el encargado de conducir la ceremonia por segundo año consecutivo.

Aunque no se sabe a ciertas si Tom Holland será el nuevo anfitrión de los Oscar, es un hecho que la edición de 2022 tendrá un host.

Esto conforme a lo afirmado por la cadena ABC, que tiene la exclusividad de los Oscar, la entrega de premios más importantes de la industria del cine hollywoodense.

Además, tener a Tom Holland como anfitrión de los Oscar, sería una gran acierto para la organización.

Debido a que en los últimos años el rating de los Oscar ha caído a un mínimo histórico con sólo 10.4 millones de personas que lo ven en los Estados Unidos.

Sumando que también la pandemia del Covid-19 ha hecho de las suyas, no solamente para los premios Oscar, sino con cualquier evento de gran magnitud.

Por lo que la popularidad del actor británico, Tom Holland quien se encuentra en su mejor momento, podría atraer la audiencia que tanto se necesita para elevar los números.

Anteriormente, Tom Holland ya había mostrado interés en participar en la entrega de los premios Oscar, lo que aviva los rumores en que será el próximo anfitrión.

Luego de una entrevista recientemente con el mismo medio, The Hollywood Reporter el actor Tom Holland expresó su interés en conducir los Oscar.

Aunque en un principio Tom Holland dijo tener mucho trabajo apuntó que por el momento no podría ser parte de la entrega de los Oscar.

Debido a que Tom Holland se encuentra a punto de comenzar la gira promocional de su próxima película ‘Uncharted’ y las grabaciones para el programa ‘The Crowded Room’ de Apple TV+.

Pese a esto, Tom Holland cambió de opinión diciendo a la publicación que si la Academia preguntaba sobre la conducción del Oscar , diría que sí.

“Por supuesto que sería el anfitrión de los ¡Oscar! Fui al baño y me miré en el espejo y dije: ¿Qué clase de idiota no sería el anfitrión de los Oscar?’ Así que sí, si me lo piden, lo haría y sería muy divertido. Realmente lo disfrutaría”

Tom Holland