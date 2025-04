Thunderbolts se estrena en México este 30 de abril y te decimos porqué es una de las mejores películas de Marvel hasta el momento en estos 6 puntos de nuestra reseña.

Y es que si bien no había expectativas tras el estreno de Capitán América: Un Nuevo Mundo, Thunderbolts logró superarlas confirmando que Marvel regresa a las buenas historias.

6 puntos que demuestran que Thunderbolts es la mejor película de la Fase 5 del UCM de Marvel

Aquí te dejamos los 6 puntos del porqué consideramos que Thunderbolts, es la mejor película de la Fase 5 del UCM:

Thunderbolts sorprende por la profunda historia de su trama Florence Pugh y Lewis Pullman se llevan la película de Thunderbolts por sus actuaciones Thunderbolts no es la clásica unión de superhéroes del UCM Las escenas de acción son impresionantes en Thunderbolts Thunderbolts demuestra que Marvel sí sabe hacer historias y buenos desarrollos Thunderbolts es una bocanada fresca de las otras películas de la Fase 5 del UCM

Thunderbolts

Thunderbolts sorprende por la profunda historia de su trama

Thunderbolts es sin duda una película de la que no había muchas expectativas tras el fracaso de Capitán América: Un nuevo mundo de Marvel.

Pues se esperaba que fuera otra película genérica de acción en donde los personajes de Marvel convergen por un propósito en común; pero en realidad eso no es Thunderbolts.

Si bien es un equipo improbable, no es la típica película en donde todos se llevan mal y deben aprender a hacer equipo, porque eso sería caer en el cliché.

En realidad Thunderbolts va más allá de lo que se ve en los tráilers y promocionales, en donde si bien son personajes “inadaptados” e incluso calificados de antihéroes, realmente hacen equipo por un sentimiento en común: la soledad y el fracaso.

Esto abre paso a que Thunderbolts se vuelva mucho más profunda de lo que parece, tocando temas como la salud mental, los sentimientos y emociones de no ser suficiente e incluso, el perdón hacia uno mismo.

Es decir que las peores y más difíciles batallas, como enseña Thunderbolts, son contra nosotros mismos y que muchas veces no queremos afrontar.

Y es que toda la alineación de Thunderbolts comprende lo que es sentirse solo, inadaptado, no querido o ser insuficiente y es por eso que esta película de Marvel funciona y sorprende tan bien.

Thunderbolts (Marvel Studios )

Florence Pugh y Lewis Pullman se llevan la película de Thunderbolts por sus actuaciones

Thunderbolts está lleno de actores impresionantes como Sebastian Stan, David Harbour, Julia Louis-Dreyfous; pero quienes se roban la película son Florence Pugh y Lewis Pullman.

Y es que Florence Pugh parece tener química con cualquiera de sus compañeros en todas las películas, lo que la hace brillar en todos sus trabajos.

Pero en Thunderbolts, Florence Pugh hace una dupla increíble con Lewis Pullman quien interpreta a Robert Reynolds / Sentry y quién será clave para lograr entender a este nuevo personaje en el UCM.

Hay escenas y diálogos de Florence Pugh de 29 años de edad, que realmente llegan a la audiencia haciéndote reflexionar sobre los momentos de quiebre de cada uno.

Mientras que Lewis Pullman de 32 años de edad, te hace empatizar con su personaje, que aunque al principio se desconoce su potencial, posteriormente entiendes sus motivaciones por mas crudas que parezcan.

Florence Pugh en Thunderbolts (Marvel)

Thunderbolts no es la clásica unión de superhéroes del UCM

A diferencia de películas como Avengers, The Marvels o Falcon and the Winter Soldier, Thunderbolts no es la clásica película en donde los personajes deben aprender a trabajar en equipo y llevarse bien.

No es el típico salto de fe que se deposita en los compañeros al trabajar por una misma causa; aquí, lo que une a Thunderbolts son los sentimientos de soledad y fracaso.

Pues todos los personajes están hartos de hacer lo mismo, de no ser reconocidos o más bien de ser culpados por su pasado, sin tener oportunidades de demostrar quienes son en realidad.

Desde el principio se forma esta extraña alianza con un sentimiento de traición; después, todos se dan cuenta que están en el mismo barco y deben hacer lo correcto.

Es aquí en donde Marvel propone a la opción más lógica y quien ha tenido un desarrollo en el que logra empatizar con todos los miembros de Thunderbolts: Bucky Barnes.

Pues al ser el ex Soldado del Invierno, haber tenido un terrible pasado y tras haber aprendido a perdonarse, es la opción obvia para liderar a un equipo que no confía en sí mismos.

Aunque de cierta manera y al igual que su hermana, Natasha Romanoff, Yelena Belova se logra convertir en el corazón de Thunderbolts.

Thunderbolts (Marvel Studios)

Las escenas de acción son impresionantes en Thunderbolts

Algo que no es de sorprender y que Marvel sabe hacer muy bien desde que comenzó su Universo Cinematográfico, son las escenas de acción y en Thunderbolts no es la excepción.

Pero a diferencia de las películas como Avengers, Thor e incluso Iron Man, aquí no hay superpoderes con grandes efectos especiales.

Si bien la mayoría posee una fuerza sobrehumana, lo que destaca aquí son las acrobacias y el manejo de las peleas cuerpo a cuerpo, lo cual hace sorprendente el trabajo de los actores y dobles de riesgo.

Aunque durante el tercer acto de Thunderbolts y clímax, sí hay grandes efectos especiales con el enemigo a vencer y cuya metáfora del perdón también hará que los espectadores no despeguen la vista de la pantalla.

Como en toda película de Marvel, hay escenas de humor que rompen con la tensión de Thunderbolts aunque, durante este tercer acto de la película, todo es tensión y en algunos, quizá lágrimas.

Thunderbolts (Marvel Studios)

Thunderbolts demuestra que Marvel sí sabe hacer historias y buenos desarrollos

Thunderbolts es una película que demuestra que las historias no están muertas en Marvel, que saben dar no solo buenas secuencias de acción y chistes entrañables, sino también buenos desarrollos.

Incluso se cierran algunos cabos sueltos con el personaje de Bucky ya que muchos se quejaban que no tenía ningún liderazgo o heredó el manto del Capitán América como en los cómics.

Pero en Thunderbolts hace sentido el porqué no fue el sucesor de su mejor amigo, Steve Rogers.

Además, tras la aparición de Yelena Belova en Black Widow y en la serie de Hawkeye, también nos demuestra que el personaje sigue estando roto después de la partida de su hermana buscando su propio camino.

Al igual que Red Guardian, U.S Agent, Ghost y Taskmaster quienes habían quedado a la deriva en las otras películas de Marvel y aquí en Thunderbolts, por fin les hacen justicia.

Aunque también queda un sentimiento agridulce el saber que Marvel pudo hacer este tipo de historias bien planteadas y desarrolladas todo el tiempo como en Thunderbolts, y simplemente eligió no hacerlo.

También prevalece un miedo de que en las siguientes películas de Marvel, no continúen por el buen camino que trazó Thunderbolts para que sea el glorioso regreso de Marvel dejando buenas historias y no solo cintas sin alma.

Thunderbolts es sin duda, una de las mejores películas que Marvel ha hecho en muchos años y que devuelve la fe a todos los fans que estaban esperando algo así desde hace mucho tiempo.

Thunderbolts (Marvel Studios)

Thunderbolts es una bocanada fresca de las otras películas de la Fase 5 del UCM

Thunderbolts se siente como una bocanada fresca después de todas las películas que fracasaron en taquilla y en los gustos de los usuarios.

Pues como se mencionó anteriormente, la mayoría de las películas de la Fase 5 sabían igual; incluso en ellas se notaba bastante el CGI y pareciera que simplemente no quisieron brindar una buena calidad.

Además que a diferencia de las otras fases, esta se ha sentido casi interminable; especialmente por las películas que pareciera, no han aportado nada al UCM.

A excepción de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Thunderbolts es la película que más ha aportado y que realmente es disfrutable para todos los fans de Marvel.

Deadpool & Wolverine, pese a la buena recepción y al ser la introducción directa de los X-Men al UCM, probablemente se siente muy a parte del contexto dentro de todo el UCM e incluso fue una complacencia directa a los fans.

Mientras que Ant-Man and the Wasp: Quantummania, The Marvels y Capitán América: Un nuevo mundo, se han sentido como una decepción dentro de todo el Universo de Marvel.

Thunderbolts (Marvel Studios)

¿Thunderbolts vale la pena?

Respondiendo directamente a la pregunta, sí; Thunderbolts vale la pena por completo, especialmente para quienes esperaban algo nuevo e incluso diferente para el UCM.

No es que sea la mejor película de Marvel, pero sí lo es dentro de las últimas que ha sacado el UCM de la Fase 4 y 5, por lo que reivindica a todo el UCM demostrando que aún se pueden hacer grandes historias.

Thunderbolts es probablemente el comienzo de una nueva era con personajes que aunque ya habían sido introducidos -la mayoría- en otras películas y series, brindan un nuevo rostro al UCM.