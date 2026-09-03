La mala racha de Gal Gadot en cine no termina, pues The Runner, su más reciente película, apenas consiguió un 9% de calificación en Rotten Tomatoes, la más baja de la actriz.

En general, las críticas señalan que The Runner de Gal Gadot es débil, predecible y que acentúa todos los defectos de su actuación frente a la cámara.

The Runner de Gal Gadot es su peor película en Rotten Tomatoes

Con 22 reseñas contabilizadas al momento, el 9% de The Runner de Gal Gadot es lo peor que se ha visto de la actriz en Rotten Tomatoes.

The Runner con Gal Gadot en Rotten Tomatoes (Especial)

The Runner está incluso por debajo de Blancanieves en Rotten Tomatoes, la cual ya era considerada una de las peores películas en las que había estado Gal Gadot.

Si bien aún faltan varios medios por dar su reseña, es poco probable que la calificación mejore mucho; de hecho, podría hundirse todavía más si consideran que es tan mala como dicen.

En el mejor de los casos podría alcanzar el 10%, lo cual la mantendría como la peor película de la actriz hasta este momento.

Antes de esta película, In the Hand of Dante era el peor filme de la actriz con un 29% de reseñas positivas.

¿Qué dice la crítica de Rotten Tomatoes de The Runner con Gal Gadot?

En general, la crítica de Rotten Tomatoes menciona que The Runner con Gal Gadot es poco menos que genérica, sin nada que aportar al cine de acción o a la cinematografía en general.

Aunque The Runner con Gal Gadot trata de apelar al estilo de la Serie B cinematográfica, en Rotten Tomatoes consideran que le falta incluso ese encanto del cine “barato”.

De hecho, que parece estar creada a propósito para acentuar los defectos en la interpretación de Gal Gadot, la cual también es muy criticada en general.