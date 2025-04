Mal y de malas para Disney y Blancanieves live action, incluso a varias semanas de su estreno, ya que por culpa de Gal Gadot se prohibió la película en Líbano.

Lo más curioso es que Blancanieves live action no es la primera película de Gal Gadot que es prohibida en Líbano, para mala fortuna de Disney.

Gal Gadot en Blancanieves live action (Disney)

¿Por qué Gal Gadot es motivo de la prohibición de Blancanieves live action en Líbano?

La prohibición de Blancanieves live action de Disney en Líbano se dio debido a la postura política de Gal Gadot en el conflicto entre Israel y Palestina.

Gal Gadot mostró su apoyo total al gobierno de Israel, algo que no fue condonado por el gobierno de Líbano, el cual decidió prohibir Blancanieves live action.

La medida fue impulsada por Ahmad Hajjar, el ministro del interior de Líbano, siendo parte de un boicot general a la actriz que hace de la Reina Malvada.

El rol de Gal Gadot dentro del ejército de Israel en su juventud también es motivo de que se le vea como una persona non grata en Líbano.

Pues también se han tenido problemas fuertes, que han llegado a escaladas bélicas, en contra de las autoridades israelitas y sus políticas en Medio Oriente.

Otras películas de Gal Gadot han sido prohibidas en Líbano además de Blancanieves live action

El boicot a Gal Gadot va más allá de Blancanieves live action y Disney; de hecho esta sería la tercera película prohibida en Líbano donde aparece ella .

Antes de Blancanieves live action, Líbano prohibió Wonder Woman y Muerte en el Nilo, también protagonizadas por Gal Gadot.

Algo curioso es que filmes como Wonder Woman 1984, Batman vs Superman y Liga de la Justicia de Joss Whedon, no sufrieron esta clase de censura.

Esto a pesar de la aparición de Gal Gadot en un papel relevante en cada una de estas obras.

Al parecer, el boicot es selectivo y responde al contexto global de cada estreno, cuando Gal Gadot realiza o no algún pronunciamiento político previo.