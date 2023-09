Si aún se duda del poder de Taylor Swift, sólo hay que ver lo que pasó con The Exorcist: Believer, que tuvo que cambiar su fecha de estreno de último minuto.

Todo debido a que el concierto de Taylor Swift se va a proyectar el mismo día que iba a ser el estreno de The Exorcist: Believer, el 13 de octubre.

Sin embargo, Universal consideró que no era conveniente arriesgarse a perder taquilla ante las y los fans de la cantante.

Así que Jason Blum, fundador de Blumhouse, estudio responsable de The Exorcist: Believer, confirmó el cambio de fecha de estreno de su película para el 6 de octubre.

The Exorcist: Believer cambio de fecha de estreno (Especial)

¿The Exorcist: Believer también cambiará su fecha de estreno en México por Taylor Swift?

El cambio de fecha de The Exorcist: Believer por el concierto de Taylor Swift sólo ha sido anunciado en Estados Unidos.

En México aún no se sabe si The Exorcist: Believer cambiará su estreno por la proyección de “Taylor Swift: The Eras Tour”, que se presentará el mencionado 13 de octubre.

No obstante, viendo el éxito de las presentaciones en el Foro Sol, es posible que Universal tome las mismas acciones en nuestro país.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto en las fechas de estreno.

The Exorcist: Believer (Blumhouse)

The Exorcist: Believer no sería la única que no quiere competir con Taylor Swift

Aunque no se han anunciado movimientos masivos, The Exorcist: Believer no sería la única película que no quiere competir con Taylor Swift.

Si revisamos el calendario de estrenos actualizado, no hay películas anunciadas para el 13 de octubre además del concierto de Taylor Swift.

The Exorcist: Believer ya fue sacada del calendario tras el anuncio de su cambio en la fecha de estreno.

En algo que podría ser inédito, Taylor Swift podría monopolizar todo un fin de semana con la película de “The Eras Tour”, dejando de lado a las producciones de Hollywood.

Aún es muy temprano para hacer esta afirmación, pero en este momento todo indica que así será.