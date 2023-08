Taylor Swift estará en Cinépolis con la proyección de The Eras Tour y por supuesto que los memes no podían faltar, pues la noticia ha alegrado a quienes no pudieron verla en sus conciertos de México.

Luego de presentarse por 4 noches seguidas, Taylor Swift -33 años- anunció que proyectarán The Eras Tour en las salas de cine, espectáculo que llegará a México gracias a Cinépolis.

Por lo que ahora los fans han revelado sus mejores memes sobre la llegada de la película de Taylor Swift a Cinépolis, expresando su felicidad.

Especialmente por quienes no alcanzaron a verla en sus conciertos de México, pero ahora podrán ver a Taylor Swift en Cinépolis.

¡Lo que estábamos esperando! El concierto de @taylorswift13

| The Eras Tour iluminará TODOS los cines de Cinépolis a partir del 13 de octubre.

Compra tus boletos a partir de MAÑANA VIERNES 1 de septiembre en la app, web o en cines. Tranqui, ¡ahoritita te daré más detalles! 🫶… https://t.co/xhHUEIpbhX — Cinépolis (@Cinepolis) August 31, 2023

Los memes agradecen que Cinépolis traiga a Taylor Swift con The Eras Tour Film

Taylor Swift dio a conocer que su gira The Eras Tour, será proyectada en las salas de cine de:

Estados Unidos

Canadá

México

En el caso de México, The Eras Tour Film, como será llamada la proyección de Taylor Swift, será proyectada en todas las salas de cine de Cinépolis.

Y con los memes que han salido en redes sociales, los usuarios y especialmente swifties, han agradecido que Cinépolis traiga a Taylor Swift con The Eras Tour.

Especialmente por quienes no pudieron asistir a ninguno de los 4 conciertos de Taylor Swift, ya fuera porque no consiguieron boletos o por el precio de los mismos.

Fans temen no poder conseguir entradas para Taylor Swift en Cinépolis

Pese a que los memes han agradecido a Cinépolis el traer la gira The Eras Tour de Taylor Swift a México, algunos fans temen no conseguir boletos para verla en cines.

Y es que con la experiencia de Ticketmaster con el Verified Fan, el cual dejó a miles de fans sin posibilidades de conseguir boletos para The Eras Tour de Taylor Swift en México, los fans temen que ocurra lo mismo.

Además es sabido que durante grandes preventas de películas, como Spider-Man: No Way Home o Avengers: Infinity War, los swifties temen no conseguir boletos para ver The Eras Tour Film de Taylor Swift en Cinépolis.

De momento, los fans esperan la preventa que tendrá Cinépolis mañana 1 de septiembre a través de su app, sitio web y taquilla para conseguir boletos para The Eras Tour Film de Taylor Swift.

