Siguen las quejas por las nominaciones a los Premios Oscar 2024, en esta ocasión porque Super Mario Bros. La Película fue totalmente ignorada.

Super Mario Bros. La Película no recibió ni una sola nominación a los Premios Oscar 2024 ni en categorías estéticas ni en categorías técnicas.

Lo cual ha desatado la indignación de los fans, quienes esperaban por lo menos que apareciera con una nominación.

Sin embargo, parece que a la gente de la Academia no les convenció del todo el trabajo que hizo la gente de Universal y Nintendo con este filme como para otorgar una nominación.

Super Mario Bros. (Nintendo / Universal Pictures)

Super Mario Bros. La Película no fue nominada a Mejor Película Animada en los Premios Oscar 2024

El reclamos más fuerte de los fans es que Super Mario Bros. La Película no fuera nominada a Mejor Película Animada en los Premios Oscar 2024.

Si bien reconocen que Super Mario Bros. La Película no tiene los argumentos para llevarse la categoría, consideran que por lo menos debió de estar nominada en los Premios Oscar 2024.

No sólo eso, creen que Disney y Pixar están ocupando un lugar no merecido con la nominación de Elemental, la cual no es nada del otro mundo, estando al nivel del filme de Nintendo.

Señalando que esa película sólo está ahí porque Hollywood sigue pensando que Disney siempre debe de estar nominada en esa categoría.

Se sabía que Super Mario Bros. La Película no estaría nominada a Mejor Canción Original en los Premios Oscar 2024

Sumado a lo anterior, ya se sabía que Super Mario Bros. La Película no tendría su nominación a Mejor Canción Original en los Premios Oscar 2024.

Desde inicios de enero la Academia anunció que “Peaches” de Super Mario Bros. La Película fue sacada de la lista preliminar para Mejor Canción Original.

Cosa que se hizo injusta a los fans, sobretodo si se toma en cuenta que Barbie tiene a dos canciones compitiendo en los Premios Oscar 2024.

Además analistas consideran que la Academia perdió parte de la audiencia de la premiación al ignorar a “Peaches”.

Pues fue una de las canciones más virales de 2023 y muchos esperaban ese “combate” entre “Peaches” y “I’m Just Ken” en la premiación.

