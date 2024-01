Javier Ibarreche se encontraba junto a un conductor de Venga La Alegría, cuando se enteró que Spider-Man: Across the Spider-Verse se encuentra entre las películas nominadas al Oscar 2024.

Hecho que Javier Ibarreche festejó a lo grande y es que el influencer mexicano participó en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

El también actor, de 30 años de edad, prestó su voz al personaje de La Mancha, en el largometraje animado dirigido por Joaquim dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson.

Participación que dividió opiniones ya que mientras los más exigentes tacharon de decepcionante el doble, no faltó quién saliera en su defensa asegurando que la participación de Javier Ibarreche es de lo mejor en la película.

Javier Ibarreche (@ibarrechejavier / Instagram)

Javier Ibarreche festeja cual fifa que Spider-Man: Across the Spider-Verse esté entre nominaciones a Oscar 2024

Haciendo a un lado las críticas, Javier Ibarreche celebró cual fifa que Spider-Man: Across the Spider-Verse compita por el Oscar 2024 en la categoría Mejor película animada.

A través de un video compartido en Instagram por Javier Ibarreche, se muestra al influencer escuchando las nominaciones al Oscar 2024 junto a Ricardo Casares, de 43 años de edad.

Javier Ibarreche aplaude las nominaciones cuando a punto de terminar con el anuncio escucha que Spider-Man: Across the Spider-Verse compite por el Oscar 2024.

“Yes, vámonos”, gritó y enseguida se sobó las noticias como si hubiera corrido un maratón, así como se quejó de la mención a otras películas que ni al caso. “Esta es de Marvel”, agregó.

Sus seguidores no tardaron en felicitarlo: “Amo la emoción que le da; el que más merece ir a los Oscar”, “Hasta el huevo se soba de la emoción”, “Sos grande”,

“Tu reacción me representa jajaja. Ya tengo una referencia cuando me digan: joven pasó la materia con 10″, “Jajajaja hasta yo me emocioné y no me gusta Spiderman”, expresan entre comentarios.

Spider-Man: Across the Spider-Verse va por el Oscar 2024

Este martes 23 de enero se dio a conocer la lista de películas nominadas al Oscar 2024 siendo Spider-Man: Across the Spider-Verse una de las elegidas.

Spider-Man: Across the Spider-Verse compite en la categoría Mejor película animada. Se disputara la estatuilla con las películas:

Nimona

El chico y la garza

Robot Dreams

Elemental

Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia del Oscar que se llevará a cabo el 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.