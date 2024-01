Muchos fans de la animación están preguntando sobre Robot Dreams en streaming, una las películas animadas nominadas a los Premios Oscar 2024.

Ya que es la única película de los Premios Oscar 2024 que varios no han podido ver, de ahí que se busque a Robot Dreams en streaming para darle una revisada.

Con esto comprobar si es una de las mejores películas del año, como hace suponer la mencionada nominación.

Es por ello que te daremos toda la información sobre Robot Dreams en streaming, aunque adelantamos que hay una buena y una mala noticia acerca de esto.

Robot Dreams (Arcadia Motion Pictures/Noodles Production)

¿Dónde ver Robot Dreams en streaming?

Primero la mala noticia, que tiene que ver con la disponibilidad a nivel mundial de Robot Dreams en streaming.

NO, actualmente no se puede ver Robot Dreams en streaming; ninguna plataforma tiene la película disponible ni ha anunciado su inclusión en las próximas semanas.

Esto se debe a que el filme animado español se estrenó en su país de origen, así como en otros territorios escogidos, el pasado 3 de diciembre de 2023.

Lo que significa que aún no cumple su ciclo en cartelera a nivel mundial y no puede llegar a streaming; así que de momento no hay forma de ver la película por este medio.

Robot Dreams (Arcadia Motion Pictures/Noodles Production)

¿Cuándo se podrá ver Robot Dreams en streaming?

Ahora la buena noticia, aunque no es precisamente de Robot Dreams en streaming, pues aún faltaría mucho tiempo para que el filme llegue a alguna plataforma.

Sin embargo, en México habrá una opción para ver el filme, a pesar de no tener Robot Dreams en streaming de momento.

Cinépolis anunció el estreno de Robot Dreams próximamente en sus pantallas, incluso ya liberaron el primer tráiler promocional.

Eso sí, no hay una fecha exacta de cuándo llegará la obra a México; pero se espera que sea antes de los Premios Oscar 2024.

Los Premios Oscar 2024 se celebrarán el 10 de marzo, así que queda más de un mes para que Robot Dreams tenga su proyección en México.

La apuesta es que llegue durante el mes de febrero a cines, ya que conforme pasan las semanas lo estrenos fuertes comenzarán a monopolizar la cartelera, dejando de lado obras como Robot Dreams.

En resumen, Robot Dreams en streaming no está disponible y no hay una fecha clara para que sea lanzada en plataformas; sin embargo en México tendrá estreno en cine muy pronto.

Con información de Cinépolis.